Φοιτητές σε καθολικά πανεπιστήμια «σπάνε τα ταμπού» με υπόγεια δίκτυα διανομής αντισύλληψης

Σε πολλά καθολικά πανεπιστήμια των ΗΠΑ, η πρόσβαση σε αντισυλληπτικά παραμένει απαγορευμένη εντός πανεπιστημιουπόλεων, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες της Εκκλησίας. Ωστόσο, φοιτητικές ομάδες βρίσκουν τρόπους να καλύψουν τα κενά, δημιουργώντας μυστικά δίκτυα που παρέχουν βασικά μέσα αντισύλληψης.

Στο DePaul University του Σικάγο, η φοιτήτρια Μάγια Ρόμαν παραδίδει σε συμμαθητές της σακουλάκια με προφυλακτικά και χάπια επείγουσας αντισύλληψης – μια πρωτοβουλία που ονομάστηκε «womb service». Το πανεπιστήμιο απαγορεύει κάθε διανομή μέσων αντισύλληψης στον χώρο του, ενώ πριν λίγους μήνες απέσυρε την αναγνώριση του φοιτητικού συλλόγου λόγω της σύνδεσής του με την Planned Parenthood.

Παρά τα εμπόδια, η ομάδα συνεχίζει τη δράση της εκτός πανεπιστημίου, με 15 έως 25 «παραγγελίες» την εβδομάδα και εκπαιδευτικά σεμινάρια σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί και σε άλλα καθολικά ιδρύματα, όπως το Loyola University, όπου οι φοιτητές διανέμουν προφυλακτικά και τεστ εγκυμοσύνης, ή στο Notre Dame, όπου δημιουργήθηκε ομάδα που έχει φτάσει μέχρι και σε δικαστική προσφυγή ενάντια στις πολιτικές του πανεπιστημίου.

Οι οργανωτές επισημαίνουν ότι τα καθολικά κολέγια αποτελούν «δύσκολα περιβάλλοντα», όπου η σεξουαλική υγεία συχνά αγνοείται. Ωστόσο, τονίζουν ότι η έλλειψη πρόσβασης σε αντισύλληψη μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τις ζωές των φοιτητών, στερώντας τους την αυτονομία και τον έλεγχο πάνω στο μέλλον τους.

Παράλληλα, σε πολιτειακό επίπεδο, οι συζητήσεις για περιορισμούς στην αντισύλληψη εντείνονται, ιδιαίτερα σε ρεπουμπλικανικά προπύργια, ενώ ορισμένοι Δημοκρατικοί κυβερνήτες, όπως ο Τζέι Μπί Πρίτζκερ στο Ιλινόι, νομοθετούν υπέρ της πρόσβασης.

«Αυτό που κάνουμε είναι κάλυψη μιας πραγματικής ανάγκης», λέει η Ρόμαν. «Οι φοιτητές δεν είναι μόνοι τους σε αυτόν τον αγώνα. Υπάρχουν λύσεις και υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν για το δικαίωμα στην αναπαραγωγική υγεία».

Με πληροφορίες από NBC News / lifo.gr