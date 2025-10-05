Tραμπικός και φιλοευρωπαίος δηλώνει ο Αντρέι Μπάμπις - Αναζητεί συμμάχους για τη νέα κυβέρνηση της Τσεχίας

Ο δισεκατομμυριούχος Αντρέι Μπάμπις, το κόμμα του οποίου ήρθε πρώτο στις βουλευτικές εκλογές της Παρασκευής και του Σαββάτου στην Τσεχία, θέλησε να καθησυχάσει σχετικά με τα φιλοευρωπαϊκά αισθήματά του μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα το πρωί με τον πρόεδρο της χώρας Πετρ Πάβελ για να αρχίσει συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

«Συζητήσαμε τα αποτελέσματα των εκλογών και για την εικόνα μας στους κόλπους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Βλέπω να κυκλοφορούν στο εξωτερικό αρνητικές πληροφορίες και πιστεύω ότι αυτό δεν είναι σωστό», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός της περιόδου 2017-2021 και πρόσθεσε πως θέλει «η Ευρώπη να λειτουργεί καλά».

«Είμαστε καθαρά φιλοευρωπαίοι και φιλοΝΑΤΟϊκοί», είχε ήδη δηλώσει το βράδυ του Σαββάτου, μετά την ανακοίνωση της νίκης του, ο 71χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος δηλώνει «τραμπικός» και θέλει να μειώσει τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Με 34,51% των ψήφων, δηλαδή 80 έδρες από τις 200 που αριθμεί το κοινοβούλιο, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, το κόμμα του, το Ano, δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία εδρών.

Το κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού Φιάλα, Spolu (Μαζί) συγκέντρωσε 23,4% των ψήφων και καταλαμβάνει 52 έδρες. Το φιλελεύθερο κόμμα Stan, που ήταν σύμμαχος του Φιάλα στην απερχόμενη κυβέρνηση, ήρθε τρίτο (11,2%, 22 έδρες).

Ωστόσο ο Μπάμπις ανακοίνωσε πως θέλει να κυβερνήσει μόνος τη χώρα των 10,9 εκατομμυρίων κατοίκων, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπολογίζει στην υποστήριξη του ακροδεξιού κόμματος SPD, που έλαβε το 7,8% των ψήφων (15 έδρες) και του δεξιού κόμματος «Η Φωνή των Αυτοκινητιστών» (6,8%, 13 έδρες).

«Έχουμε 108 έδρες μαζί με τους Αυτοκινητιστές και το SPD, δηλαδή την ίδια αρχική θέση με την απερχόμενη κυβέρνηση. Δεν είναι αυτό που θα προτιμούσαμε, αλλά είναι αυτό που είναι δυνατό», δήλωσε σήμερα Κυριακή ο Μπάμπις.

Ο 71χρονος επιχειρηματίας διεξήγαγε προεκλογική εκστρατεία με βάση την υπόσχεση να αυξήσει τις κοινωνικές παροχές και να μειώσει τη βοήθεια προς την Ουκρανία για να βάλει πρώτα τους Τσέχους.

Ερωτηθείς χθες το βράδυ από το δημόσιο ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Suspilne, ο Μπάμπις διαβεβαίωσε πάντως ότι η Πράγα δεν θα αμφισβητήσει πλήρως την υποστήριξή της προς το Κίεβο. «Βοηθούμε την Ουκρανία μέσω της ΕΕ που βοηθεί την Ουκρανία και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχίσουμε να βοηθούμε», δήλωσε.

Εξάλλου εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Ουκρανία «δεν είναι έτοιμη για την ΕΕ» και τόνισε: «Οφείλουμε κατ' αρχάς να βάλουμε τέλος στον πόλεμο».

Σύμφωνα με τους παρατηρητές, η επιστροφή του στην εξουσία ενδέχεται να σημάνει προσέγγιση με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, οι οποίες έχουν αρνηθεί κάθε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και εμποδίζουν τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Ο Μπάμπις είναι, μαζί με τον Βίκτορ Ορμπάν, συνιδρυτής της ευρωσκεπτικιστικής πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Πατριώτες για την Ευρώπη». Ο Ούγγρος πρωθυπουργός έσπευσε χθες να τον συγχαρεί μέσω του X, χαιρετίζοντας «μια καλή είδηση για την Ευρώπη».

Ενώ το SPD, που είναι σύμμαχός του, ζητάει να διεξαχθεί δημοψήφισμα για την έξοδο της Τσεχίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Μπάμπις απέρριψε κατηγορηματικά αυτή την ιδέα.

«Πιστεύω ότι το SPD θα είναι ένας παράγοντας-κλειδί», δήλωσε ο Ότο Άιμπλ, αναλυτής στο Πανεπιστήμιο Μάζαρικ στο Μπρνο. Θα δούμε αν θα είναι ικανοποιημένο παραμένοντας εκτός κυβέρνησης και ασκώντας παράλληλα μια κάποια επιρροή στην πολιτική».

Ο Τζόζεφ Μλέζνεκ, αναλυτής στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα, δεν περιμένει «κάποια θεμελιώδη αλλαγή» στην εξωτερική πολιτική της Τσεχίας υπό τον Μπάμπις, ο οποίος έχει εμπορικά συμφέροντα στη δυτική Ευρώπη.

Ο δισεκατομμυριούχος Μπάμπις, 7ος πλουσιότερος άνθρωπος της χώρας, σύμφωνα με το Forbes, με 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια, είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι συνέχεε τα προσωπικά του συμφέροντα με τα συμφέροντα της χώρας. Επικεφαλής ενός ομίλου χημικών προϊόντων και τροφίμων, πρόκειται να δικαστεί για απάτη με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Πηγή: protothema.gr