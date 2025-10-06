Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Δεν έβγαλαν παρέλαση»: Ποιοι πρωθυπουργοί παραιτήθηκαν πριν κλείσουν τρεις μήνες

Από τη Λιζ Τρας και τη Μαγκνταλένα Άντερσον μέχρι τον Πρίγκιπα Χιγκασικούνι και τον Αντ. Ροντρίγκες Σαά — Οι πιο σύντομες πρωθυπουργικές θητείες στην ιστορία, που έληξαν πριν καν συμπληρωθούν 91 ημέρες

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, 12 ώρες αφ' ότου ανακοίνωσε την κυβέρνησή του.

Η παραίτησή του ήρθε έπειτα από ρήξη με τους δεξιούς συμμάχους του, οι οποίοι απέσυραν την υποστήριξή τους, προκαλώντας την κατάρρευση της κυβέρνησης μόλις λίγες εβδομάδες μετά τον σχηματισμό της. Η εξέλιξη αυτή, όπως σχολιάζουν τα γαλλικά ΜΜΕ, επιβεβαιώνει τη βαθιά κρίση συναίνεσης που επικρατεί στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και καθιστά τον Μακρόν «πρόεδρο χωρίς πλειοψηφία».

Ωστόσο, η περίπτωση του Λεκορνί δεν είναι μοναδική. Η ευρωπαϊκή ιστορία βρίθει από παρόμοια πολιτικά φιάσκα, με ηγέτες που βρέθηκαν στην κορυφή της εξουσίας μόνο για λίγες ημέρες ή εβδομάδες, προτού παρασυρθούν από πολιτικές συγκρούσεις, εσωκομματικές πιέσεις ή κρίσεις εμπιστοσύνης.

Οι 10+1 πιο βραχύβιοι πρωθυπουργοί στην Ευρώπη

  1. Σεμπαστιέν Λεκορνί (Γαλλία) — 09/09/2025–06/10/2025 (~27 ημέρες)
  2. Λιζ Τρας (Ηνωμένο Βασίλειο) — 06/09/2022–20/10/2022 (44 ημέρες έως την ανακοίνωση παραίτησης)
  3. Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ (Αυστρία) — 11/10/2021–06/12/2021 (~56 ημέρες)
  4. Ανέλι Γιαατενμάκι (Φινλανδία) — 17/04/2003–18/06/2003 (63 ημέρες έως την παραίτηση)
  5. Τομάζο Τιτόνι (Ιταλία) — 12/03/1905–28/03/1905 (16 ημέρες)
  6. Ζαν Ντιβιοσάρ (Βέλγιο) — 08/06/1950–16/08/1950 (69 ημέρες)
  7. Αντελίνο ντα Πάλμα Κάρλος (Πορτογαλία) — 16/05/1974–18/07/1974 (63 ημέρες)
  8. Αλφρέδο Νόμπρε ντα Κόστα (Πορτογαλία) — 29/08/1978–22/11/1978 (86 ημέρες)
  9. Αντόνιο Γκινεστάλ Μασάδο (Πορτογαλία) — 15/11/1923–17/12/1923 (33 ημέρες)
  10. Χοσέ Ράμος Πρέτο (Πορτογαλία) — 06/06/1920–26/06/1920 (20 ημέρες)


Και, φυσικά, στην κορυφή όλων — έστω και με διαφορετικά κριτήρια — βρίσκεται η Μαγκνταλένα Άντερσον της Σουηδίας, η οποία παραιτήθηκε μόλις επτά ώρες μετά τον διορισμό της το 2021, λόγω της αποχώρησης κυβερνητικού εταίρου.

Οι πιο σύντομες θητείες πρωθυπουργών εκτός Ευρώπης

Η πολιτική αστάθεια δεν γνωρίζει σύνορα. Από το Μεξικό έως την Ιαπωνία, δεκάδες ηγέτες ανέλαβαν καθήκοντα μόνο για να τα εγκαταλείψουν σχεδόν αμέσως:

  • Πέδρο Λασκουραΐν (Μεξικό) – 19/02/1913 (περίπου 45 λεπτά θητεία!)
  • Μανουέλ Μερίνο (Περού) – 10/11/2020–15/11/2020 (5 ημέρες)
  • Αδόλφο Ροδρίγκεζ Σαά (Αργεντινή) – 23/12/2001–30/12/2001 (7 ημέρες)
  • Ατάλ Μπιχάρι Βατζπαγί (Ινδία) – 16/05/1996–28/05/1996 (13 ημέρες)
  • Τσαράν Σινγκ (Ινδία) – 28/07/1979–20/08/1979 (23 ημέρες)
  • Πρίγκιπας Ναρουχίκο Χιγκασικούνι (Ιαπωνία) – 17/08/1945–09/10/1945 (54 ημέρες)
  • Σουτσίντα Κραπραγιούν (Ταϊλάνδη) – 07/04/1992–24/05/1992 (48 ημέρες)
  • Τσόντρι Σουτζάτ Χουσεΐν (Πακιστάν) – 30/06/2004–28/08/2004 (59 ημέρες)
  • Τσουτόμου Χάτα (Ιαπωνία) – 28/04/1994–25/06/1994 (~60 ημέρες)
  • Σόσουκε Ουνο (Ιαπωνία) – 03/06/1989–10/08/1989 (68 ημέρες)

Η ιστορία δείχνει ότι η πολιτική είναι συχνά πιο εύθραυστη απ’ όσο φαίνεται. Από τα κοινοβούλια της Ευρώπης έως τις προεδρίες της Λατινικής Αμερικής, η διάρκεια της εξουσίας δεν είναι πάντα συνώνυμη με την επιρροή. Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί ίσως να γράφτηκε στην ιστορία ως ο πιο «σύντομος» πρωθυπουργός της Γαλλίας, όμως η παραίτησή του υπενθυμίζει ένα διαχρονικό μάθημα:στην πολιτική, η σταθερότητα παραμένει η πιο σπάνια μορφή δύναμης.

Πηγή: lifo.gr

