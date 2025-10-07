Ελπίδες για εκεχειρία στην Γάζα: «Επιδιώκουμε να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια», δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς

Η Χαμάς φέρεται να κινείται σε κατεύθυνση συμβιβασμού για να επιτευχθεί εκεχειρία σύμφωνα με αξιωματούχο της

Ο αξιωματούχος της Χαμάς, Φαουζί Μπαρχούμ δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία της οργάνωσης που βρίσκεται τώρα σε συνομιλίες στην Αίγυπτο σχετικά με το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, μετέδωσε η Guardian.

Με τις έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο να είναι από χθες σε εξέλιξη, το σχέδιο του Τραμπ για μια εκεχειρία φαίνεται να μπορεί να γίνει πραγματικότητα, αν οι δυο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία.

Ελπίδες για συμφωνία στην Αίγυπτο

Το Ισραήλ θα έπρεπε να έχει ήδη τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα κατά συμμόρφωσιν με το σχέδιο Τραμπ, δηλώνει το Κατάρ, καθώς η αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον Στιβ Γουίτκοφ θα συμμετάσχει από αύριο στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Αίγυπτο μέσω μεσολαβητών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Κάιρο.

«Περιμένουμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων σχετικά με την κατάπαυση του πυρός τις προσεχείς ημέρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάτζεν αλ-Ανσάρι.

Το σχέδιο Τραμπ για την Γάζα, στο τραπέζι

Από το Κάιρο, ο αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε: «Είχαμε μακρύ από κοινού διάλογο με τον Στιβ Γουίτκοφ, που σχεδιάζει να έρθει στην Αίγυπτο εντός των επόμενων ωρών», δήλωσε ο Μπαντρ Αμπντελάτι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα με τον γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ο αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες αφορούσαν «τη σημασία μίας απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για την υιοθέτηση του σχεδίου Τραμπ», καθώς και για «την ανάπτυξη διεθνών στρατιωτικών δυνάμεων για την παροχή προστασίας στους Παλαιστίνιους και για την ασφάλεια της ισραηλινής πλευράς».

