Γαλλία: Απερρίφθη από την Εθνοσυνέλευση πρόταση για καθαίρεση του Μακρόν

Πρόταση καθαίρεσης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε την Τετάρτη (8/10) το προεδρείο της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».

Αυτό ανέφερε το γαλλικό ειδησεογραφικό δίκτυο BFMTV.

Η πρόταση, που υποβλήθηκε από το ακροαριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) και αρκετούς Πράσινους βουλευτές, κατηγορούσε τον Μακρόν ότι ευθύνεται για τη συνεχιζόμενη πολιτική κρίση της χώρας.

Ωστόσο, η πρωτοβουλία δεν πέρασε το πρώτο διαδικαστικό στάδιο στο Προεδρείο της Συνέλευσης, το οποίο πρέπει να εγκρίνει οποιαδήποτε απόπειρα καθαίρεσης πριν προχωρήσει.

Ο εθνικός συντονιστής του LFI, Μανουέλ Μπομπάρ, δήλωσε μέσω της αμερικανικής εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης X ότι τα αριστερά μέλη ψήφισαν υπέρ της πρότασης, ενώ οι βουλευτές του κόμματος Αναγέννησης του Μακρόν και οι συντηρητικοί Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν κατά. Το κόμμα της Λεπέν απείχε.

«Η Λεπέν σώζει ξανά τον Μακρόν», δήλωσε ο Μπομπάρ, επικρίνοντας τη στάση της ακροδεξιάς.

Νωρίτερα φέτος, 104 βουλευτές της αντιπολίτευσης ζήτησαν την καθαίρεση του Μακρόν, κατηγορώντας τον για την επιδείνωση της πολιτικής κρίσης που προκλήθηκε από την απόφασή του το 2024 να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Το πολιτικό αδιέξοδο που ακολούθησε τις πρόωρες εκλογές έχει οδηγήσει σε επανειλημμένες κυβερνητικές κρίσεις, με τη Γαλλία να αλλάζει τρεις πρωθυπουργούς τον τελευταίο χρόνο. Ο τελευταίος, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, παραιτήθηκε στις 6 Οκτωβρίου εν μέσω συνεχιζόμενων διαφορών για τον προϋπολογισμό και αστάθειας και έχει διορία μέχρι την Τετάρτη (8/10) για διαβουλεύσεις με τα κόμματα και άρση του αδιεξόδου.

Πηγή: cnn.gr