O Πούτιν δεν θέλει άμεσα πόλεμο με το ΝΑΤΟ αλλά δοκιμάζει τη Δύση, λέει η Κάλλας

Εκτιμά δε ότι ο Πρόεδρος Πούτιν δεν θέλει να εμπλακεί άμεσα σε πόλεμο με το ΝΑΤΟ, αλλά να δοκιμάσει τα όρια της Δύσης.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Kάγια Κάλλας, σε συνέντευξή της στη γερμανική εφημερίδα Zeit, αναφέρεται εκτενώς στον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η τελευταία δεν μπορεί να νικήσει μόνη της τη Ρωσία και χρειάζεται απαραίτητα τη βοήθεια της ΕΕ.

Ως προς τις παρενοχλήσεις από drones, η Kάλλας αναφέρει πως η ευρωπαϊκή απάντηση πρέπει να είναι αποφασιστική, αλλά χωρίς πανικό.

Τέλος, θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να επαναπροσδιορίσει την εξωτερική της πολιτική και να προβαίνει σε στήριξη τρίτων κρατών, μόνο εφόσον ισχύουν όροι ανταποδοτικότητας.

