ΗΠΑ: Αντιμέτωπη με κατηγορίες για απάτη η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει εδώ και μήνες την απαγγελία κατηγοριών εναντίον της Τζέιμς.

Ένα δικαστήριο ενόρκων κατηγόρησε την γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, για απάτη, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε την Πέμπτη στο Associated Press πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος.

Η Τζέιμς οδηγηθηκε σε δίκη στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια για ένα αδίκημα έπειτα από έρευνα για απάτη με υποθήκες, σύμφωνα με το πρόσωπο αυτό, το οποίο μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να συζητήσει δημοσίως το θέμα.

Η απαγγελία κατηγοριών, έγινε δύο εβδομάδες μετά από μια ξεχωριστή ποινική υπόθεση κατά του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ για ψευδορκία ενώπιον του Κογκρέσου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει εδώ και μήνες την απαγγελία κατηγοριών εναντίον της Τζέιμς, αναφέροντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι «ένοχη ως το μεδούλι» και δηλώνοντας στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο: «Μου φαίνεται ότι είναι πραγματικά ένοχη για κάτι, αλλά πραγματικά δεν ξέρω».

