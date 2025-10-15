Τα μυστικά της χειραψίας Τραμπ - Μακρόν: Το χρονικό της εύθραυστης φιλίας και ο «τοποτηρητής» συμπέθερος

Από «παράξενα μεγάλη» έως «μαραθώνια» περιγράφουν τη χειραψία ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και το Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν τα διεθνή δίκτυα, με φόντο τη Σύνοδο Κορυφής στην Αίγυπτο, καθώς η... Γάζα τους έφερε πιο κοντά, αν και κατά γενική ομολογία η σχέση τους δεν περιγράφεται πολιτικά θερμή.

Παράλληλα με τη διάρκειας 26 δευτερολέπτων χειραψία, ένας ζωηρός διάλογος αναπτύχθηκε ανάμεσα στους δύο ηγέτες, όπως αποκάλυψε η Daily Mail, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να απευθύνεται στο Γάλλο ομόλογό του, λέγοντας πως «χαίρομαι που σε βλέπω, άρα συμφώνησες;». Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε, ωστόσο, ρωτώντας τον Εμανουέλ Μακρόν αν είναι «ειλικρινής», με το Γάλλο Πρόεδρο να απαντά «φυσικά», δίνοντας το έναυσμα για τη μακρά χειραψία τους.

Trump and Macron shared a testy handshake at the Gaza peace summit in Egypt.



Follow: @AFpostpic.twitter.com/MIqBfrPzJs — AF Post (@AFpost) October 13, 2025

Τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσφιξε τη λαβή του γύρω από την παλάμη του Μακρόν πριν απαντήσει πως «εντάξει, τώρα θέλω να μάθω γιατί με πλήγωσες. Το ξέρω ήδη» με τον Γάλλο πρόεδρο, όμως, να στρέφει το βλέμμα του προς τα κάτω και μακριά από τις κάμερες. «Κάνω ειρήνη» συνέχισε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Μακρόν να του αγγίζει το χέρι και να λέει πως «έλα τώρα», τη στιγμή που «πληγώνω μόνο όσους πληγώνουν άλλους» ανταπάντησε ο Πρόεδρος Τραμπ, για να εισπράξει ως απάντηση από τον Εμανουέλ Μακρόν πως «κατάλαβα. Θα το δούμε αυτό». «Θα δεις τι πρόκειται να συμβεί. Θα ήθελα να σε δω να το κάνεις, κάν' το. Θα τα πούμε σε λίγο» κατέληξε ο «Πλανητάρχης», αφήνοντας την ατμόσφαιρα να εξελιχθεί πιο φιλικά μπροστά στις κάμερες.

Εξού και... «σήμερα είναι φίλος μου» σχολίασε ανοιχτά λίγα λεπτά αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, όταν τον αναζήτησε ονομαστικά στη διάρκεια της Συνόδου για τη Γάζα, όταν αντάλλαξε μερικές στιχομυθίες με τους Ευρωπαίους και Άραβες ηγέτες που έδιναν το παρών. Μιλώντας δημόσια σε πρώτο πρόσωπο στον ένοικο του Ελιζέ, «Εμανουέλ; Νόμιζα ότι ήταν κάπου πίσω μου. Πού είναι; Δεν μπορώ να το πιστέψω, είσαι διακριτικός σήμερα...» σχολίασε ο «Πλανητάρχης» και αφού χαιρέτισε θερμά τον Γάλλο Πρόεδρο, συνέχισε λέγοντας πως «σήμερα είναι φίλος μου. Αυτό είναι υπέροχο! Καλή δουλειά, σε ευχαριστώ πολύ, Εμανουέλ».

Ο «τοποτηρητής»

Το «σήμερα» στην αποστροφή του Αμερικανού Προέδρου «πρόδωσε» τη δύσκολη σχέση του με τον ένοικο του Ελιζέ, καθώς η ηγετική προσωπικότητα Μακρόν σε επίπεδο Ευρώπης, τον έχει φέρνει αρκετές φορές σε τροχιά ρήξης με τον 47ο Πρόεδρο των ΗΠΑ. Το γεγονός, άλλωστε, ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έχει διορίσει ως Πρεσβευτή της χώρας του στη Γαλλία τον συμπέθερό του, κτηματομεσίτη και εργολάβο, Τσαρλς Κούσνερ συνιστά μια ισχυρή ένδειξη της επιθυμίας του «Πλανητάρχη» να έχει άμεση γνώση των όσων διαμείβονται στο Παρίσι με προεκτάσεις και εκτός των τειχών, επιλέγοντας ένα πρόσωπο του άμεσου συγγενικού του περιβάλλοντος για τον απαιτητικό αυτό ρόλο.

Πολύ περισσότερο, όταν ο συμπέθερος του Ντόναλντ Τραμπ δεν απέφυγε να συγκρουστεί δημόσια με το Γάλλο Πρόεδρο, καταγγέλλοντάς τον για «ανεπαρκή δράση» απέναντι στον αντισημιτισμό. Σε αυτό το κλίμα και με τη Γαλλία να ηγείται ατύπως της ΕΕ, ο Πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να υπολογίζει πολύ τις κινήσεις του Εμανουέλ Μακρόν στη γεωπολιτική σκακιέρα, όταν η Γαλλία διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον και τις μνήμες των αποικιακών κτήσεών της σε αρκετές μεριές του πλανήτη.

Την ίδια στιγμή, το... πρωτόκολλο άλλοτε φέρνει πιο κοντά τους δύο ηγέτες και άλλοτε όχι, με τις μεταξύ τους χειραψίες να έχουν καταστεί σταθερό εξωγλωσσικό στοιχείο της διαπροσωπικής τους επικοινωνίας. Η πρώτη μακρά χειραψία, άλλωστε, μεταξύ των δύο είχε καταγραφεί το μακρινό 2017 στο περιθώριο της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στο Παρίσι, καθώς κράτησε 29 δευτερόλεπτα. Τυπική και μερικώς συντομότερη υπήρξε η χειραψία των δύο ηγετών στο Λευκό Οίκο το Φεβρουάριο του 2025, ενώ το ίδιο μοτίβο είχε και η τελευταία χειραψία τους, ήτοι στη διάρκεια της κοινής Συνέντευξης Τύπου που παρέθεσαν προς τους δημοσιογράφους.

Ουκρανία, πετρέλαιο, Μεσόγειος

Στην πραγματικότητα, οι δεσμοί αλληλεπίδρασης ΗΠΑ και Γαλλίας παραμένουν εξαιρετικά στενοί, καθώς βασίζονται σε ισχυρές διμερείς εμπορικές σχέσεις, αλλά και στον γεωπολιτικό ανταγωνισμό με σκηνικό την Ουκρανία και τη Μεσόγειο. Ταυτόχρονα, όμως, «δεν ήθελε να σταθεί πίσω από έναν ηγέτη που μιλούσε», σύμφωνα με το Paris Match, δημοσίευμα του οποίου επισημαίνει πως οι σχέσεις μεταξύ του Εμανουέλ Μακρόν και του Ντόναλντ Τραμπ είναι μερικές φορές τεταμένες, αν και διατηρούν φιλικούς δεσμούς.

Πηγή: protothema.gr