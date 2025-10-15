Η Νέα Ζηλανδία μειώνει τους στόχους για το μεθάνιο - Αντιδράσεις από περιβαλλοντικούς φορείς

Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνούς κριτικής, μετά την ανακοίνωση της μείωσης των στόχων μείωσης των εκπομπών μεθανίου, ενός από τα πιο ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου που ευθύνονται για την κλιματική κρίση. Το νέο σχέδιο της δεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού προβλέπει μείωση των εκπομπών κατά 14 έως 24% έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2017, έναντι προηγούμενου στόχου 24-47%.

Οι αλλαγές στο σχέδιο καταπολέμησης της κλιματικής κρίσης προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις τόσο από επιστημονικούς κύκλους όσο και από περιβαλλοντικές οργανώσεις. Το γραφείο της Greenpeace στη Νέα Ζηλανδία χαρακτήρισε την πολιτική ως «απόλυτη άρνηση της κλιματικής αλλαγής», ενώ η ακτιβίστρια Amanda Larsson τόνισε ότι ο πρωθυπουργός Christopher Luxon προτιμά τα «εταιρικά κέρδη αντί για το μέλλον των παιδιών μας».

Αντιθέτως, οι αγρότες της χώρας, που είχαν εκφράσει αντιρρήσεις για τους προηγούμενους, αυστηρότερους στόχους, υποδέχτηκαν θετικά την αλλαγή. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτών Νέας Ζηλανδίας, Γουέιν ΛάνγκφορντWayne Langford, ανέφερε ότι οι προηγούμενοι στόχοι ήταν «απόλυτη τρέλα» και ότι οι αγροτικές οικογένειες βρίσκονταν υπό πίεση για πολλά χρόνια. «Φαίνεται ότι αυτή η πίεση τελικά μειώνεται», πρόσθεσε.

Νέα Ζηλανδία: Η ανασκόπηση των στόχων και οι επιστημονικές ανησυχίες

Ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής Simon Watts διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση παραμένει δεσμευμένη στους διεθνείς και εγχώριους στόχους για την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένου του net zero έως το 2050. Ωστόσο, ο Watts ανακοίνωσε ότι δεν θα επιβληθεί φόρος στις γεωργικές εκπομπές μεθανίου, φοβούμενος τις συνέπειες για κλείσιμο αγροκτημάτων, ενώ σχεδιάζεται νομοθετική ανασκόπηση των στόχων για το βιογενές μεθάνιο το 2040.

Η κυβέρνηση θα επενδύσει 400 εκατομμύρια ΝΖ$ σε τεχνολογίες μείωσης του μεθανίου. Παρά ταύτα, ο ειδικός Ralph Sims από το Πανεπιστήμιο Massey υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει εγγύηση πως η επιστημονική έρευνα θα προσφέρει άμεσες λύσεις για το βιογενές μεθάνιο, το οποίο προέρχεται κυρίως από τις αγελάδες και τα πρόβατα της χώρας. Η γεωργία ευθύνεται για σχεδόν το ήμισυ των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη Νέα Ζηλανδία.

Η μειωμένη στόχευση έχει προκαλέσει ανησυχία και για τη διεθνή εικόνα της χώρας, που φημίζεται για το «καθαρό και πράσινο» προφίλ της. Σύμφωνα με την Jocelyn Turnbull, επικεφαλής επιστήμονα στο Ινστιτούτο Γεωεπιστημών της Νέας Ζηλανδίας, η αλλαγή αυτή μπορεί να πλήξει την αξιοπιστία της χώρας στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Παρά τις αντιρρήσεις, η αλλαγή αναγνωρίζεται από πολλούς στον αγροτικό τομέα ως αναγκαία. Οι αγρότες ελπίζουν ότι η νέα πολιτική θα επιτρέψει τη βιωσιμότητα των οικογενειακών αγροκτημάτων, ενώ η κυβέρνηση επενδύει στην ανάπτυξη τεχνολογιών που θα μειώσουν τις εκπομπές μεθανίου μακροπρόθεσμα.

Η συζήτηση για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στη Νέα Ζηλανδία αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και οικονομικών συμφερόντων, ένα ζήτημα που απασχολεί όλο και περισσότερο τις κυβερνήσεις παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από Guardian