Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Δύσκολες ώρες για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η θρυλική «Μπε Μπε» υπεβλήθη σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση.

Δύσκολες ώρες για την Μπριζίτ Μπαρντό, με την διαχρονική σταρ να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας λόγω του οποίου νοσηλεύεται τον τελευταίο μήνα σε κλινική της Τουλόν.

Η 91χρονη Mπαρντό «αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το ησυχαστήριό της, τη βίλα Λα Μαντράγκ, και νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική στην περιοχή της Τουλόν, στη νότια Γαλλία» σημειώνει το ρεπορτάζ γαλλικής εφημερίδας.

«Η κατάσταση της υγείας της παραμένει ανησυχητική», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η θρυλική «Μπε Μπε» υπεβλήθη σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή.

Σημειώνεται ότι η Μπαρντό, ενσάρκωσε τη σεξουαλική απελευθέρωση και μετέτρεψε το Σεν-Τροπέ σε παγκόσμιο μύθο, πριν αφοσιωθεί στον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων, ενώ κατά καιρούς έχει σοκάρει την γαλλική κοινή γνώμη με αμφιλεγόμενες ατάκες κατά μειονοτήτων.

huffingtonpost.gr

Tags

ΓΑΛΛΙΑΚΟΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα