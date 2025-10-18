Αποποιείται τους τίτλους του ο πρίγκιπας Άντριου μετά τις νέες αποκαλύψεις για εμπλοκή του στο σκάνδαλο Επστάιν

Ο πρίγκιπας Άντριου ανακοίνωσε πως δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τον τίτλο και τις τιμές που του έχουν απονεμηθεί, στη «σκιά» των κατηγοριών για εμπλοκή στο σκάνδαλο Επστάιν. Μία ημέρα μετά την κυκλοφορία αποσπάσματος του βιβλίου της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, που έγραφε ότι ο πρίγκιπας «πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου», ο Άντριου ανακοίνωσε πως πήρε απόφαση σε συνεννόηση με τον πρίγκιπα Κάρολο και δεν θα χρησιμοποιεί τον τίτλο, επαναλαμβάνοντας πως αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται.

«Σε συζήτηση με τον Βασιλιά Κάρολο, την άμεση και την ευρύτερη οικογένειά μου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι συνεχείς κατηγορίες εναντίον μου αποσπούν την προσοχή από το έργο της Αυτού Μεγαλειότητας και της Βασιλικής Οικογένειας. Αποφάσισα, όπως πάντα, να θέσω το καθήκον μου προς την οικογένεια και τη χώρα μου πάνω από όλα. Παραμένω πιστός στην απόφαση που πήρα πριν από πέντε χρόνια να αποσυρθώ από τη δημόσια ζωή. Με τη συγκατάθεση του Μεγαλειότατου, θεωρούμε ότι πρέπει τώρα να προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα. Επομένως, δεν θα χρησιμοποιώ πλέον τον τίτλο μου ή τις τιμές που μου έχουν απονεμηθεί. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, αρνούμαι κατηγορηματικά τις κατηγορίες που μου αποδίδονται», δήλωσε ο Άντριου.

Τα παιδιά του πρίγκιπα Άντριου, η πριγκίπισσα Μπεατρίς και η πριγκίπισσα Ευγενία, θα διατηρήσουν τους τίτλους τους, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Τέλος το «δούκας του Γιορκ», μένει πρίγκιπας

Σύμφωνα με την express, ο Άντριου δεν θα συμμετέχει πλέον στις εορταστικές εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας τα Χριστούγεννα και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τον τίτλο της δούκισσας του Γιορκ, όπως επίσης και ο ίδιος. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρίγκιπας Άντριου θα αποποιηθεί τον τίτλο Ιππότη του Μεγαλόσταυρου του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος (GCVO) και από τον τίτλο του Ιππότη του Τάγματος της Περικνημίδας ως Βασιλικός Ιππότης του Ευγενέστατου Τάγματος της Περικνημίδας.

Ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου θα διατηρήσει το δουκάτο, το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με νόμο του Κοινοβουλίου, αλλά δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Άντριου θα παραμείνει πρίγκιπας αφού ο τίτλος του ανήκει από τη γέννησή του.

