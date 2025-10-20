Τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: Αεροσκάφος κατέληξε στη θάλασσα μετά τη προσγείωση - Δύο νεκροί (βίντεο)

Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι βγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ και κατέληξε στη θάλασσα, αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας που διαχειρίζεται τον αερολιμένα, ενώ τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως δυο άνθρωποι είναι νεκροί.

Ο βόρειος διάδρομος αποπροσγειώσεων του αεροδρομίου έκλεισε μετά το συμβάν, ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία, πάντως οι άλλοι δύο διάδρομοι, ο κεντρικός και ο νότιος, συνεχίζουν να λειτουργούν.

At approximately 1953Z, an AirACT cargo Boeing 747 experienced a serious incident while landing at Hong Kong Airport. The aircraft, which was operating as flight EK9788 from Dubai, veered off the runway and unfortunately struck a ground vehicle before ending up in the… pic.twitter.com/8NAPeyJYAw — Aero Crew News (@AeroCrewNews) October 20, 2025

Το δυστύχημα καταγράφτηκε στις 03:50 (τοπική ώρα· χθες στις 22:50 ώρα Ελλάδας) και το αεροδρόμιο ανέφερε πως το αεροσκάφος έφερε κωδικό πτήσης της Emirates. Η εταιρεία των ΗΑΕ δεν απάντησε αμέσως όταν της ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Το τετραμελές πλήρωμα διασώθηκε, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια του αεροδρομίου. Ένα μέλος του προσωπικού εδάφους διασώθηκε και άλλο ένα αγνοείται, πρόσθεσε.

⚡️🇭🇰Un avion cargo sort de la piste, percute un véhicule au sol et tombe dans la mer à l'aéroport de Hong Kong



Le vol AirACT 747-400 a dérapé hors de la piste après avoir atterri à l'aéroport de Hong Kong.



Selon certaines informations, l'avion a percuté un véhicule… pic.twitter.com/w6M4bLMf0P — X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) October 19, 2025

Ωστόσο, η εφημερίδα South China Morning Post ανέφερε στην ψηφιακή της έκδοση ότι δυο άνδρες, μέλη του προσωπικού εδάφους, που επέβαιναν σε όχημα, έχασαν τη ζωή τους.

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Flightradar24 ανέφερε μέσω X πως το αεροσκάφος ήταν Boeing 747 μεταφοράς φορτίων. Πρόσθεσε πως το Μπόινγκ ανήκε στην airACT, τουρκική εταιρεία που υπενοικιάζει αεροσκάφη μεταφοράς φορτίων σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου.

Η airACT δεν απάντησε όταν της ζήτησε σχόλιο το Ρόιτερς, πέραν του ωραρίου λειτουργίας της.

Ανακοίνωση Emirates

Η Emirates επιβεβαιώνει ότι η πτήση EK9788, η οποία υπέστη ζημιά κατά την προσγείωσή της στο Χονγκ Κονγκ στις 20 Οκτωβρίου 2025, ήταν αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου που είχε εκμισθωθεί με καθεστώς wet lease από την ACT Airlines, η οποία και το λειτουργούσε.

Το αεροσκάφος, τύπου Boeing 747-400 με αριθμό TC-ACF, δεν μετέφερε φορτίο τη στιγμή του περιστατικού.

Επιβεβαιώθηκε ότι και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η Emirates εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους συναδέλφους των δύο εργαζομένων του αεροδρομίου που έχασαν τη ζωή τους στο έδαφος.

Η Emirates παραμένει στη διάθεση των αρχών για οποιαδήποτε υποστήριξη απαιτηθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Η ACT Airlines, ως χειριστής του αεροσκάφους, συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς στην εν εξελίξει διερεύνηση.

