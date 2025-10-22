Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ζελένσκι: «Καλός συμβιβασμός» το σχέδιο Τραμπ για κατάπαυση πυρός στις τωρινές γραμμές του μετώπου

Η δήλωση Ζελένσκι έγινε ενώ παραμένει άγνωστο αν θα γίνει και πότε η συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Ρώσο ομόλογό του στην Ουγγαρία

Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη (22/10) ότι το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να υπάρχει κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία στις τωρινές γραμμές του μετώπου είναι ένας «καλός συμβιβασμός».

Ωστόσο, ο Ουκρανός ηγέτης, ο οποίος επισκέπτεται τις σκανδιναβικές χώρες, δήλωσε ότι αμφιβάλλει αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα το υποστηρίξει.

Αυτό σηματοδοτεί το τελευταίο διπλωματικό άνοιγμα είτε από την Ουκρανία είτε από τη Ρωσία προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η τοποθέτηση του έρχεται μία ημέρα μετά την τοποθέτηση του Ουρκανού προέδρου και των συμμάχων του στον λεγόμενο συνασπισμό των προθύμων ότι «υποστηρίζουν σθεναρά» τη θέση του Τραμπ ότι οι μάχες πρέπει να σταματήσουν αμέσως και ότι «η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων».

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Οκτωβρίου, μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Αρκετό αίμα έχει χυθεί, με τα όρια ιδιοκτησίας να ορίζονται από τον Πόλεμο και τα Τόλμη. Πρέπει να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται. Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη Νίκη, ας αποφασίσει η Ιστορία! Τέλος οι πυροβολισμοί, τέλος ο Θάνατος, τέλος τα τεράστια και μη βιώσιμα χρηματικά ποσά που ξοδεύονται».

Η δήλωση Ζελένσκι έγινε ενώ παραμένει άγνωστο αν θα γίνει και πότε η συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Ρώσο ομόλογό του στην Ουγγαρία.

Κορυφαίοι Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ρωσία εξακολουθεί να προετοιμάζεται για μια συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι δύο ηγέτες είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν στην Ευρώπη στην δίωρη τηλεφωνική τους επικοινωνία την περασμένη εβδομάδα, αλλά ο Τραμπ φάνηκε να υποβαθμίζει αυτή την προοπτική, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι δεν θέλει μια «χαμένη συνάντηση».

Πηγή:  cnn.gr

