Ερντογάν: «Προχωρούν οι συνομιλίες για τα Eurofighter» – Επιθέσεις κατά CHP και αιχμές για Ισραήλ

Η Άγκυρα βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για την προμήθεια μαχητικών Eurofighter Typhoon, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του CHP για τη στάση του στη Συρία και το Ιράκ. Ταυτόχρονα κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία στη Γάζα.

Σε δηλώσεις του κατά την επιστροφή του από περιοδεία του στον Κόλπο, ο Ερντογάν είπε στους Τούρκους δημοσιογράφους ότι η Τουρκία βρίσκεται σε συντονισμένες διαπραγματεύσεις με δύο χώρες του Κόλπου για την ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας της

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με δύο χώρες: το Κατάρ και το Ομάν. Έχω κάνει κι εγώ επαφές, όπως και ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα», ανέφερε και πρόσθεσε: «Θέλουμε να καταλήξουμε γρήγορα και, Θεού θέλοντος, να ενισχύσουμε σημαντικά την τουρκική Αεροπορία με την απόκτηση των Eurofighter».

Αναφερόμενος στην απόφαση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) να καταψηφίσει την κυβερνητική πρόταση για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράκ και στη Συρία, ο Ερντογάν εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση.

«Όλοι γνωρίζουν γιατί βρισκόμαστε στο Ιράκ και στη Συρία. Το CHP όμως δεν το έχει καταλάβει ακόμη. Αυτό δεν είναι κομματικό ζήτημα, αλλά θέμα εθνικής ασφάλειας», ανέφερε.

Είπε πως «η ηγεσία του CHP πρέπει να εξηγήσει γιατί ενοχλείται όταν εξουδετερώνουμε απειλές πέρα από τα σύνορά μας. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε την ασφάλεια της Τουρκίας απλώς και μόνο επειδή το CHP αισθάνεται άβολα», πρόσθεσε.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις της Τουρκίας σε Συρία και Ιράκ αποτελούν «αγώνα κατά της τρομοκρατίας και των απειλών» που στρέφονται εναντίον της χώρας.

Αναφερόμενος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ο Τούρκος Πρόεδρος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί με τη Χαμάς στη Γάζα.

«Το Ισραήλ εξακολουθεί να μην τηρεί την εκεχειρία. Είναι απαραίτητο να ασκηθεί επαρκής διπλωματική πίεση στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας», ανέφερε.

Ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα εθνικά της συμφέροντα με αποφασιστικότητα, τόσο μέσω των στρατιωτικών επιχειρήσεων όσο και μέσω των νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων:

«Η ασφάλεια της Τουρκίας δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε πέρα από τα σύνορά μας για να προλαμβάνουμε απειλές και να ενισχύουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας», είπε.

ΚΥΠΕ