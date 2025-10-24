Τουρκικά ΜΜΕ: Μας αποκλείουν από το SAFE Ελλάδα και Κύπρος

Δυσαρέσκεια επικρατεί στην Τουρκία μετά τον αποκλεισμό της από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, με τα τουρκικά ΜΜΕ να αποδίδουν την εξέλιξη αυτή στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η εφημερίδα Cumhuriyet αναφέρει ότι «οι Ελληνοκύπριοι ασκούν βέτο στη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE», επισημαίνοντας ότι η τουρκική αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις Βρυξέλλες. Το δημοσίευμα επικαλούμενο διπλωματικές πηγές ανέφερε πως ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. έχει μπλοκάρει τη διαδικασία, ενώ παρά τις προσπάθειες του Βερολίνου για μεσολάβηση, δεν έχει βρεθεί λύση.

Το ρεπορτάζ αναφέρεται και στη στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία διατύπωσε ξεκάθαρη θέση για το SAFE. Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε πως «η θέση μας σχετικά με τη συμμετοχή τρίτων χωρών στο χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE έχει υιοθετηθεί», υπογραμμίζοντας ότι «καμία χώρα που κατέχει εδάφη ή απειλεί την ασφάλεια κρατών-μελών δεν μπορεί να επωφεληθεί από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας».

Η Cumhuriyet συνδέει το κυπριακό και το ελληνικό βέτο, σημειώνοντας ότι η τοποθέτηση της Λευκωσίας ακολούθησε την υπενθύμιση του casus belli από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει βέτο στη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE, εκτός αν ανακληθεί η απόφαση του 1995 της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, που χαρακτηρίζει ως πράξη πολέμου την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια.

Η εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, φέρεται να δήλωσε ότι «όσο ισχύει η απόφαση casus belli, η Ελλάδα δε θα αποδεχτεί τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE» και ότι η ανάκληση αυτής της απόφασης αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης.

protothema.gr