Aφγανιστάν και Πακιστάν σε διαπραγματεύσεις στην Τουρκία για την ασφάλεια

Αφγανοί και Πακιστανοί διαπραγματευτές πρόκειται να συναντηθούν στην Κωνσταντινούπολη το Σάββατο για να συζητήσουν ζητήματα ασφαλείας και να επιτύχουν μια διαρκή εκεχειρία κατά μήκος των κοινών τους συνόρων, μετά την έξαρση των αιματηρών συγκρούσεων.

Η αντιπαράθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες θανάτους ατόμων, μεταξύ των οποίων και πολίτες, ξεκίνησε πριν δύο εβδομάδες, έπειτα από εκρήξεις στο κέντρο της Καμπούλ, τις οποίες η Κυβέρνηση των Ταλιμπάν απέδωσε στο Πακιστάν, εξαπολύοντας επίθεση αντιποίνων στα σύνορα.

Το Ισλαμαμπάντ πραγματοποίησε στη συνέχεια «επιθέσεις ακριβείας» εναντίον ένοπλων ομάδων σε αφγανικό έδαφος, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο της διαμάχης, ανέφεραν πηγές ασφαλείας.

Ύστερα από περαιτέρω συγκρούσεις που άφησαν νεκρούς στρατιώτες και πολίτες, και οι δύο πλευρές κήρυξαν αρχική 48ωρη εκεχειρία, η οποία κατέρρευσε δύο ημέρες αργότερα.

Μια δεύτερη εκεχειρία αποφασίστηκε την Κυριακή, έπειτα από συνομιλίες στη Ντόχα, χάρη στη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, η οποία φαίνεται να τηρήθηκε, αν και οι όροι είναι ασαφείς.

Στις συνομιλίες του Σαββάτου, οι διαπραγματευτές αναμένεται να αποφασίσουν με λεπτομέρεια τους μηχανισμού για τη διασφάλιση της επιστροφής στη σταθερότητα που ανακοινώθηκαν στη Ντόχα.

Της αφγανικής αντιπροσωπείας ηγείται ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ, Χατζί Νατζίμπ. Το Ισλαμαμπάντ δεν έχει δηλώσει ποιον στέλνει για τις συνομιλίες.

Για την Κυβέρνηση των Ταλιμπάν, στόχος είναι να διασφαλιστεί η εδαφική ακεραιότητα του Αφγανιστάν.

Για το Ισλαμαμπάντ, οι διαπραγματεύσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν «την απειλή της τρομοκρατίας που προέρχεται από το αφγανικό έδαφος προς το Πακιστάν», δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Ταχίρ Χουσεΐν Αντραμπί.

