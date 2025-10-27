Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ο κυκλώνας Μελίσα στην Καραϊβική ενισχύθηκε στη μέγιστη βαθμίδα 5

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Μελίσα βρισκόταν σε απόσταση περίπου 505 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο, στην Κούβα.

Ο κυκλώνας Μελίσα αναβαθμίστηκε στην κατηγορία 5 στην Καραϊβική, με καταστροφικούς ανέμους, καταιγίδες και πλημμυρικά φαινόμενα που αναμένεται να ενταθούν στην Τζαμάικα στη διάρκεια της ημέρας και προς τη νύχτα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων (NHC).

«Η Μελίσα είναι πλέον κυκλώνας κατηγορίας 5», ανέφερε το NHC, που εδρεύει στο Μαϊάμι. Η Μελίσα βρισκόταν σε απόσταση περίπου 505 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο, στην Κούβα, σύμφωνα με NHC.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗΝΗΣΙΑΚΥΚΛΩΝΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα