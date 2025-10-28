Η Λιθουανία κλείνει τα σύνορα της με τη Λευκορωσία λόγω λαθραίων μπαλονιών

Το κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία για αόριστο χρονικό διάστημα ανακοίνωσε η Λιθουανία, ως απάντηση στις συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από αερόστατα ηλίου που μεταφέρουν λαθραία εμπορεύματα από τη Λευκορωσία. Αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στήριξη στη Λιθουανία και όλη την ανατολική πτέρυγα από την ηγεσία της ΕΕ, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, Αντόνιο Κόστα, και Ρομπέρτα Μετσόλα, με αναρτήσεις τους στο Χ (πρώην Twitter) το βράδυ της Δευτέρας.

Οι λιθουανικές αρχές κατηγόρησαν ανοιχτά το καθεστώς Λουκασένκο για αδράνεια και χαρακτήρισαν τις ενέργειες αυτές ως μέρος μιας «υβριδικής επίθεσης» εναντίον της χώρας. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από επαναλαμβανόμενα περιστατικά που προκάλεσαν την διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου του Βίλνιους, με τις αρχές να υποστηρίζουν ότι οι παραβιάσεις δεν είναι τυχαίες, αλλά οργανωμένη ενέργεια.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε την απόλυτη αλληλεγγύη της ΕΕ προς τη Λιθουανία, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες της Λευκορωσίας ως «αποσταθεροποίηση» και «πρόκληση».

Σε δήλωσή της, ανέφερε ότι «η Ευρώπη στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Λιθουανία απέναντι στις συνεχείς εισβολές μπαλονιών διακινητών στον εναέριο χώρο της. Αυτό είναι αποσταθεροποίηση. Αυτό είναι πρόκληση. Το αποκαλούμε με το όνομά του: υβριδική απειλή. Δεν θα το ανεχθούμε.»

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η κατάσταση αυτή αποτελεί έναν επιπλέον λόγο για την επιτάχυνση πρωτοβουλιών όπως η «Παρακολούθηση της Ανατολικής Πτέρυγας» και η «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Άμυνας με Drone» για την προστασία των συνόρων της ΕΕ.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τόνισε την «πλήρη αλληλεγγύη προς τον λαό της Λιθουανίας μετά τις συνεχείς και προκλητικές ενέργειες της Λευκορωσίας εναντίον της ΕΕ και των κρατών μελών της. Αυτές οι υβριδικές δραστηριότητες πρέπει να σταματήσουν και η Λευκορωσία οφείλει να αποτρέψει περαιτέρω περιστατικά. Η ΕΕ θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στο καθεστώς για τη συμμετοχή του στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και θα υποστηρίξει την προστασία των ανατολικών συνόρων της Ένωσης».

«Η Ευρώπη θα σταθεί ισχυρή και ενωμένη απέναντι σε κάθε μορφή πρόκλησης», δήλωσε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει την ακλόνητη αλληλεγγύη μας προς τον λαό της Λιθουανίας μετά τις υβριδικές απειλές από τη Λευκορωσία και υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για την ασφάλεια των συνόρων της Ευρώπης», πρόσθεσε.

