Ο τυφώνας Μελίσσα πλησιάζει την Κούβα με ανέμους 210 χλμ/ώρα - Μετράει τις πληγές της η Τζαμάικα (βίντεο, φώτος)

Ο τυφώνας Μελίσσα, μετά το καταστροφικό του πέρασμα από την Τζαμάικα, τώρα πλησιάζει τη νοτιοανατολική Κούβα με ανέμους 210 χλμ/ώρα. Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων αναφέρει ότι η καταιγίδα ενισχύεται εκ νέου και θα μπορούσε να φτάσει στην ξηρά μέσα στις επόμενες ώρες ως ένας εξαιρετικά επικίνδυνος τυφώνας κατηγορίας 4.

Το μάτι του κυκλώνα βρίσκεται περίπου 180 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο, κινούμενο βορειοανατολικά με 14 χλμ/ώρα. Ο πυρήνας θα διασχίσει το ανατολικό άκρο της Κούβας κατά τη διάρκεια της νύχτας (τοπική ώρ) και στη συνέχεια θα σαρώσει τις νοτιοανατολικές και κεντρικές Μπαχάμες την Τετάρτη.

Εν τω μεταξύ, η Τζαμάικα υποβαθμίστηκε από προειδοποίηση για τυφώνα σε προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα, καθώς οι συνθήκες βελτιώνονται σταδιακά εκεί.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τις ζημιές που προκάλεσε ο τυφώνας Μελίσσα και είναι έτοιμες να βοηθήσουν την Τζαμάικα στην ανάκαμψή της. «Σε ανθρωπιστική βάση, πρέπει. Το παρακολουθούμε λοιπόν στενά και είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε. Αλλά προκαλεί τρομερή ζημιά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One, καθ' οδόν από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα. «Κυριολεκτικά απλώς... γκρεμίζει τα πάντα μπροστά του», είπε ο Τραμπ για την καταιγίδα.

Βίντεο που μοιράστηκε η Τζαμαϊκανή Αστυνομία δείχνει αξιωματικούς να επιθεωρούν εκτεταμένες ζημιές στο Μπλακ Ρίβερ, κοντά στο σημείο όπου ο τυφώνας Μελίσσα έφτασε στην ξηρά ως καταιγίδα κατηγορίας 5 την Τρίτη.

🌀The Black River Police Station has become a refuge for residents whose houses have been flooded. We are sticking close to the community as we weather Hurricane Melissa together.#TrackingHurricaneMelissa#AForce4Good pic.twitter.com/JPhAHJMihm — Jamaica Constabulary Force (@JamaicaConstab) October 28, 2025

Η περιοχή υπέστη σοβαρές ζημιές, με σωρούς από συντρίμμια και οχήματα να βρίσκονται μέσα σε λασπωμένα νερά, σύμφωνα με το βίντεο. Πεσμένα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος κάλυπταν την περιοχή καθώς η αστυνομία έκανε περιπολίες.

🌀Watch as Superintendent Anthony Wallace, head of the St Mary Division, provides an update. #TrackingHurricaneMelissa#AForce4Good pic.twitter.com/mm3WrYNcqW — Jamaica Constabulary Force (@JamaicaConstab) October 28, 2025

Οι αρχές της Τζαμάικα ανέφεραν την Τρίτη ότι οι υποδομές της χώρας είχαν «υπέστη σοβαρό κίνδυνο» αφότου ο τυφώνας έφτασε στην ξηρά, αποτελώντας την ισχυρότερη καταιγίδα που έπληξε ποτέ άμεσα τη χώρα της Καραϊβικής.

Μετράει τις πληγές της η Τζαμάικα από το πέρασμα της Μελίσσα

Ο τυφώνας Μελίσσα έπληξε με πρωτοφανή σφοδρότητα την Τζαμάικα, αφήνοντας πίσω του εκτεταμένες καταστροφές και τεράστια προβλήματα ηλεκτροδότησης. Το Εθνικό Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων ανακοίνωσε ότι το «μάτι» του κυκλώνα έχει πλέον εγκαταλείψει τη χώρα και κατευθύνεται προς την Κούβα, ενώ η κυβέρνηση της Τζαμάικα κήρυξε τη νησιωτική χώρα σε κατάσταση καταστροφής.

Το Εθνικό Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) ανακοίνωσε ότι «το μάτι του κυκλώνα Μελίσσα εγκαταλείπει το δυτικό τμήμα της Τζαμάικα μέσω της βόρειας ακτής». Παράλληλα, κάλεσε τον πληθυσμό να παραμείνει προστατευμένος, καθώς η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά επικίνδυνη». Ο κυκλώνας, ο οποίος είχε πλήξει τη χώρα ως κατηγορία 5 της κλίμακας Saffir–Simpson, υποβαθμίστηκε λίγες ώρες αργότερα σε κατηγορία 4, ωστόσο συνεχίζει να προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές.

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του κήρυξε επισήμως τη χώρα σε «περιοχή καταστροφής». Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε: «Η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι πάντα η ασφάλεια και η ευημερία κάθε Τζαμαϊκανού. Ο τυφώνας Μελίσσα είναι τώρα εδώ, διασχίζοντας το νησί. Αυτό απαιτεί μια νέα νομοθετική ρύθμιση». Ο Χόλνες πρόσθεσε ακόμη ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει «να διατηρεί προληπτικά τη σταθερότητα, να προστατεύει τους καταναλωτές και να αποτρέπει οποιαδήποτε εκμετάλλευση σε μια εποχή που οι πολίτες εξασφαλίζουν τρόφιμα, νερό και προμήθειες».

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, περισσότεροι από 530.000 κάτοικοι παραμένουν χωρίς ρεύμα — αριθμός που αντιστοιχεί στο 77% όλων των πελατών της Δημόσιας Υπηρεσίας Ηλεκτρισμού της Τζαμάικα. Παράλληλα, σχεδόν 15.000 άνθρωποι έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο σε καταυλισμούς και σχολικά κτίρια σε όλη τη χώρα. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν σε πολλές περιοχές, ενώ άλλες θα δεχθούν ελαφρύτερα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

Σχεδόν κάθε ενορία της Τζαμάικα έχει αναφέρει αποκλεισμένους δρόμους, πτώσεις δέντρων και υπερβολικές πλημμύρες, γεγονός που καθιστά την αποτίμηση των ζημιών προς το παρόν αδύνατη. Ο υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Τζαμάικα, Ντέσμοντ Μακένζι, δήλωσε ότι η ενορία της Αγίας Ελισάβετ, έχει πληγεί σοβαρά από τις πλημμύρες, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «το νερό φτάνει μέχρι τη μέση μου».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί θάνατοι, ενώ οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας σε απομονωμένες περιοχές. Οι αρχές παραμένουν σε συναγερμό, καθώς ο τυφώνας κινείται πλέον βόρεια, με κατεύθυνση την Κούβα, διατηρώντας ισχυρούς ανέμους και μεγάλες ποσότητες βροχής που αναμένεται να πλήξουν το νησί τις επόμενες ώρες.

Μέχρι στιγμής, επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Καραϊβική εξαιτίας της καταιγίδας - τρεις στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία - ενώ ακόμη ένα άτομο αγνοείται, σύμφωνα με το Associated Press.

Την ίδια ώρα, συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία ενός άνδρα από τη δυτική Τζαμάικα, ο οποίος τηλεφώνησε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ζητώντας βοήθεια για μια έγκυο γυναίκα που έμπαινε σε τοκετό την ώρα που η καταιγίδα έφτανε στο νησί. Μαιευτήρας παρενέβη τηλεφωνικά, δίνοντας οδηγίες για το πώς θα μπορούσε να γίνει ο τοκετός αν η γυναίκα δεν προλάβαινε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε ότι έως και 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από τον τυφώνα.

Προειδοποίηση για μετακίνηση κροκοδείλων λόγω πλημμυρών

Η Νοτιοανατολική Περιφερειακή Αρχή Υγείας της Τζαμάικα ανακοίνωσε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη χώρα μπορεί να προκαλέσουν εκτόπιση κροκοδείλων από τα ποτάμια, τα ρέματα και τους βάλτους, με αποτέλεσμα τα ερπετά να αναζητήσουν καταφύγιο σε κατοικημένες περιοχές, σε αναζήτηση στεγνού εδάφους.

Οι Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να αποφεύγουν τα πλημμυρισμένα σημεία, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να επιχειρήσουν να αιχμαλωτίσουν ή να βλάψουν τα ζώα σε περίπτωση που τα συναντήσουν.

Πηγή: protothema.gr