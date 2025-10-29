Βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία για τρίτη φορά μέσα σε λιγότερο από πέντε χρόνια

Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία, τις τρίτες μέσα σε λιγότερο από πέντε χρόνια. Οι εκλογές κρίθηκαν απαραίτητες μετά την αναπάντεχη ανατροπή της εύθραυστης δεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού από τον ακροδεξιό ηγέτη Γκερτ Βίλντερς τον Ιούνιο, το κόμμα του οποίου αποχώρησε λόγω των διαφωνιών του για τη μεταναστευτική πολιτική.

Ο Βίλντερς κέρδισε τις προηγούμενες εκλογές τον Νοέμβριο του 2023 με μια αναπάντεχα μεγάλη διαφορά και με το κόμμα του, «Κόμμα για την Ελευθερία», να είναι το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο, αλλά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την φιλοδοξία του να γίνει Πρωθυπουργός και να σχηματίσει Κυβέρνηση συνασπισμού.

Η Κυβέρνηση υπό τον Ντικ Σχοφ, έναν ανεξάρτητο γραφειοκράτη καριέρας, ανατράπηκε από τον Βίλντερς σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Η ψηφοφορία για τις 150 έδρες της κάτω βουλής διεξάγεται σήμερα. Τα περισσότερα εκλογικά κέντρα άνοιξαν στις 08:30 ώρα Κύπρου, παρότι κάποια άνοιξαν μια ώρα νωρίτερα, και κλείνουν στις 22:00 ώρα Κύπρου, όταν δίνεται στη δημοσιότητα ένα πρώτο έξιτ πολ ενδεικτικό του τελικού αποτελέσματος.

Τα κόμματα χρειάζονται περί τις 70.000 ψήφους για να κερδίσουν μια έδρα στη βουλή. Το 2023 στην κάτω βουλή εισήλθαν 15 κόμματα και περίπου τόσα αναμένεται να εισέλθουν και αυτή τη φορά με 27 να είναι υποψήφια.

Το κόμμα του Βίλντερς προηγείται στις δημοσκοπήσεις από τότε που κατέρρευσε η Κυβέρνηση, αλλά την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές μείωσε το προβάδισμά του. Αναμένεται να εξασφαλίσει από 25 ως 29 έδρες, από 37 που είχε λάβει το 2023.

Οι προβλέψεις για την κατανομή των εδρών για τα άλλα μεγάλα κόμματα είναι για το αριστερό GroenLinks/PvdA (Πράσινη Αριστερά-Εργατικό Κόμμα) και το κεντροαριστερό D66 (Δημοκράτες 66) περίπου 25 και για τους κεντροδεξιούς Χριστιανοδημοκράτες (CDA) 19 έδρες.

Καθώς κανένα κόμμα δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία, η Ολλανδία ηγείται πάντα από συνασπισμούς που χρειάζονται μήνες για να σχηματιστούν. Και αυτή τη φορά προβλέπεται να είναι δύσκολος ο σχηματισμός Κυβέρνησης, καθώς πολλά από τα μεγάλα κόμματα έχουν ήδη αποκλείσει τη συνεργασία μεταξύ τους και το εκλογικό σώμα είναι ιδιαίτερα πολωμένο.

ΚΥΠΕ