Εκλογές στην Ολλανδία: Πρωτιά για τους κεντρώους D66 και ήττα Βίλντερς δείχνει το exit poll

Το κεντρώο φιλοευρωπαϊκό κόμμα D66 φαίνεται να εξασφαλίζει τις περισσότερες ψήφους στις εθνικές εκλογές της Ολλανδίας, νικώντας την ακροδεξιά, σύμφωνα με το exit poll.

Το D66 προβλέπεται να λάβει 27 έδρες στη Βουλή των 150 εδρών, ξεπερνώντας το Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του Γκέερτ Βίλντερς, που αναμένεται να εξασφαλίσει 25 έδρες, σύμφωνα με το exit poll, το οποίο έχει περιθώριο σφάλματος έως τρεις έδρες.

Τρίτο φαίνεται να έρχεται το Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD) με 23 έδρες, ενώ ακολουθούν οι Πράσινοι (GroenLinks-PvdA) με 20 έδρες και το CDA με 19.

Στο exit poll, συμμετείχαν περίπου 75.000 ψηφοφόροι που κλήθηκαν να ψηφίσουν σε δεύτερο ψηφοδέλτιο, το ίδιο με το πρώτο, αλλά στο εκλογικό τμήμα που είχε στήσει η δημοσκοπική εταιρεία.

Αν επιβεβαιωθεί ότι το D66 αναδεικνύεται πρώτο κόμμα στο νέο κοινοβούλιο, θα πρόκειται για ιστορικό αποτέλεσμα, καθώς το κόμμα δεν έχει ποτέ στο παρελθόν καταλάβει την πρώτη θέση στις ολλανδικές εκλογές.

Πηγή: ethnos.gr