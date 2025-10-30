Νεκροί από αμερικανικά πυρά επιβαίνοντες σε σκάφος με ναρκωτικά στον Ειρηνικό

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν άλλη μια επίθεση εναντίον σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά, ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, συμπληρώνοντας πως σκοτώθηκαν οι τέσσερις επιβαίνοντες.

«Νωρίτερα σήμερα, κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ, το Υπουργείο Πολέμου εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση εναντίον άλλου ενός σκάφους που διακινούσε ναρκωτικά για λογαριασμό αναγνωρισμένης τρομοκρατικής οργάνωσης στον ανατολικό Ειρηνικό», αναφέρει ο Χέγκσεθ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Τέσσερις ναρκοτρομοκράτες που επέβαιναν στο σκάφος σκοτώθηκαν κατά την επίθεση, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα. Κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», διευκρίνισε ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο δεκαπέντε πλήγματα εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 62 νεκρούς.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του αναχαίτισαν το προηγούμενο τριήμερο τρία αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών και «προέρχονταν από τον βορρά» και την Καραϊβική.

«Προχθές, ένα αεροσκάφος που χρησιμοποιείτο για διακίνηση ναρκωτικών εισήλθε από την Καραϊβική. Η Πολεμική μας Αεροπορία το εντόπισε στο δευτερόλεπτο», δήλωσε ο Μαδούρο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με τηλεοπτική κάλυψη.

Η ανακοίνωση Μαδούρο περί αναχαίτισης αεροσκαφών έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική που εξαπολύει επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να ανήκουν σε καρτέλ ναρκωτικών.

Ο Βραζιλιάνος Πρόεδρος έστειλε ηχηρό μήνυμα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, απευθύνοντας, παράλληλα, έκκληση για συντονισμένη δράση προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια αστυνομικών και πολιτών, στον απόηχο της πολύνεκρης αστυνομικής επιχείρησης σε φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο.

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι το οργανωμένο έγκλημα θα εξακολουήσει να καταστρέφει οικογένειες, να καταπιέζει τους κατοίκους, να προωθεί ναρκωτικά και βία στις πόλεις», δήλωσε ο Λούλα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η φονικότερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της Βραζιλίας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 132 άνθρωποι, έγινε γνωστό από αξιωματούχους χθες Τετάρτη, αφού κάτοικοι του Ρίο ντε Τζανέιρο τοποθέτησαν σε έναν δρόμο δεκάδες πτώματα που είχαν περισυλλέξει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας.

