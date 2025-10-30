Ένας έφηβος σκοτώθηκε σε διαδήλωση υπερορθόδοξων Εβραίων στην Ιερουσαλήμ

Μια μαζική διαδήλωση υπερορθόδοξων Εβραίων κατά της στρατιωτικής θητείας σήμερα στην Ιερουσαλήμ σημαδεύτηκε από τον θάνατο ενός εφήβου, που έπεσε και σκοτώθηκε, κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, που είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει η κεντρική είσοδος της πόλης.

Ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων, κυρίως ανδρών, κατέκλυσε τους δρόμους γύρω από τον αυτοκινητόδρομο Route 1 που οδηγεί στην Ιερουσαλήμ. Ισραηλινά ΜΜΕ εκτιμούν πως περίπου 200.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία.

Σε φωτογραφίες, που είδαν το φως της δημοσιότητας, διακρίνονται διαδηλωτές να έχουν σκαρφαλώσει πάνω σε στέγες σπιτιών, σε ένα βενζινάδικο και σε γερανούς. Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων έκανε γνωστό πως ένας 15χρονος έπεσε και σκοτώθηκε και η αστυνομία είπε πως ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

Η διαμάχη σχετικά με την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και όσους εξαιρούνται από αυτή προκαλεί εντάσεις εδώ και καιρό μέσα στη βαθιά διχασμένη ισραηλινή κοινωνία και έθεσε σε ολοένα και μεγαλύτερη πολιτική πίεση τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τον περασμένο χρόνο.

Οι υπερορθόδοξοι σπουδαστές ιεροδιδασκαλείων εξαιρούνταν εδώ και καιρό από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Πολλοί Ισραηλινοί δεν κρύβουν την οργή τους για αυτό που θεωρούν μια άδικη επιβάρυνση που επωμίζονται όσοι υπηρετούν.

Αυτή η αγανάκτηση επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια πολέμων τα τελευταία δύο χρόνια, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα να καταγραφεί ο υψηλότερος απολογισμός θανάτων στον ισραηλινό στρατό εδώ και δεκαετίες, καθώς οι μάχες εκτείνονταν από τη Λωρίδα της Γάζας έως τον Λίβανο, τη Συρία, την Υεμένη και το Ιράν.

Αυτό ενέτεινε έναν ήδη εκρηκτικό διάλογο σχετικά με το νέο νομοσχέδιο για τη στρατιωτική θητεία, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης που κλονίζει τον συνασπισμό του Νετανιάχου, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στα τέλη του 2022 για τέσσερα χρόνια.

Οι ηγέτες των υπερορθόδοξων Εβραίων υποστηρίζουν πως η πλήρης αφοσίωση στη μελέτη των ιερών Γραφών είναι απαραβίαστη και φοβούνται πως οι νέοι της κοινότητάς τους θα απομακρυνθούν από τη θρησκευτική ζωή, εάν καταταγούν στον στρατό.

«Αυτήν τη στιγμή, οι πολίτες που αρνούνται να πάνε στρατό οδηγούνται σε στρατιωτική φυλακή», δήλωσε ο Σμούελ Όρμπαχ, ένας διαδηλωτής.

«Δεν είναι τόσο άσχημα. Όμως είμαστε μια εβραϊκή χώρα. Δεν μπορείς να πολεμάς τον Ιουδαϊσμό σε μια εβραϊκή χώρα, δεν έχει αποτέλεσμα», συμπλήρωσε.

