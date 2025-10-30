Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Βίντεο από τη στιγμή που χιονοστιβάδα καταπίνει καταυλισμό ορειβατών στο Νεπάλ

Στη βόρεια πλαγιά του βουνού, σε υψόμετρο 4.100 μέτρων, η χιονοστιβάδα σκέπασε το καμπ ορειβατών, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί

Την Κυριακή (26/10), μια μεγάλη χιονοστιβάδα αποκολλήθηκε από τη βόρεια πλαγιά του Αναπούρνα I στο Νεπάλ, καλύπτοντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το καταφύγιο ορειβατών στην περιοχή Myagdi.

Ο λευκός όγκος χιονιού κατέβηκε με μεγάλη ταχύτητα, δημιουργώντας σύννεφα χιονιού και ισχυρή πίεση στον αέρα. Οι παρευρισκόμενοι περιέγραψαν την εμπειρία ως «καταιγίδα που πέφτει από τον ουρανό», ενώ κάποιοι φώναζαν από τρόμο.

Παρά τη σφοδρότητα της χιονοστιβάδας, όλοι οι ορειβάτες βγήκαν σώοι. Μετά την υποχώρηση της χιονοστιβάδας, το καμπ είχε θαφτεί κάτω από πυκνό στρώμα χιονιού.

Πηγή: protothema.gr

