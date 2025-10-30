Βίντεο από τη στιγμή που χιονοστιβάδα καταπίνει καταυλισμό ορειβατών στο Νεπάλ

Την Κυριακή (26/10), μια μεγάλη χιονοστιβάδα αποκολλήθηκε από τη βόρεια πλαγιά του Αναπούρνα I στο Νεπάλ, καλύπτοντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το καταφύγιο ορειβατών στην περιοχή Myagdi.

A dramatic, massive avalanche was witnessed in the Annapurna North region on Tuesday, roaring down from the Himalayas and showcasing nature’s raw power.



No injuries were reported, but it highlights the need for caution and awareness.



📍 Annapurna North Base Camp, Nepal. pic.twitter.com/ckhuT0NzCi — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 30, 2025

Ο λευκός όγκος χιονιού κατέβηκε με μεγάλη ταχύτητα, δημιουργώντας σύννεφα χιονιού και ισχυρή πίεση στον αέρα. Οι παρευρισκόμενοι περιέγραψαν την εμπειρία ως «καταιγίδα που πέφτει από τον ουρανό», ενώ κάποιοι φώναζαν από τρόμο.

Παρά τη σφοδρότητα της χιονοστιβάδας, όλοι οι ορειβάτες βγήκαν σώοι. Μετά την υποχώρηση της χιονοστιβάδας, το καμπ είχε θαφτεί κάτω από πυκνό στρώμα χιονιού.

Πηγή: protothema.gr