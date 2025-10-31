Η σύνοδος APEC στο επίκεντρο γεωπολιτικών εντάσεων: Νέα συμμαχία ΗΠΑ–Ινδίας και μηνύματα προς το Πεκίνο

Η σύνοδος της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας–Ειρηνικού (APEC) που διεξάγεται στη Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας φέρνει στο ίδιο τραπέζι τους ηγέτες των ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου — όμως οι συζητήσεις για συνεργασία και ανάπτυξη διεξάγονται υπό τη βαριά σκιά των γεωπολιτικών εντάσεων στην Ασία–Ειρηνικό.

Οι αμερικανικές ανησυχίες για τη Νότια Σινική Θάλασσα

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να «υπερασπίζονται σθεναρά τα συμφέροντά τους», μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του, Ντονγκ Τζουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουάσιγκτον παρακολουθεί με «σοβαρή ανησυχία» τις κινεζικές δραστηριότητες στη Νότια Σινική Θάλασσα και δίνει έμφαση στη διατήρηση της ισορροπίας δυνάμεων στην περιοχή Ινδίας–Ειρηνικού.

Νέα δεκαετής αμυντική συμφωνία ΗΠΑ–Ινδίας

Σε παράλληλη κίνηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία υπέγραψαν δεκαετές πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας, το οποίο, σύμφωνα με τον Πιτ Χέγκσεθ, αποτελεί «ακρογωνιαίο λίθο για την περιφερειακή ασφάλεια και την αποτροπή».

Η συμφωνία προβλέπει ενίσχυση του συντονισμού, ανταλλαγή πληροφοριών και εμβάθυνση της τεχνολογικής συνεργασίας.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, η συμφωνία με τον Ινδό ομόλογό του Ράτζναθ Σινγκ ενισχύει τη στρατηγική σχέση Ουάσιγκτον–Νέου Δελχί, την ώρα που οι ΗΠΑ επιχειρούν να οικοδομήσουν ένα περιφερειακό αντίβαρο στην επιρροή του Πεκίνου.

«Κρίσιμο σημείο καμπής» για την παγκόσμια οικονομία

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ, προειδοποίησε ότι η περιοχή βρίσκεται σε «κρίσιμο σημείο καμπής», καθώς η παγκόσμια οικονομική τάξη αλλάζει ραγδαία και η αβεβαιότητα βαθαίνει.

«Η συνεργασία μεταξύ των μελών της APEC είναι η ενδεδειγμένη απάντηση στις οικονομικές προκλήσεις της εποχής», τόνισε, υπενθυμίζοντας πως οι οικονομίες της APEC αντιπροσωπεύουν το 50% του παγκόσμιου εμπορίου και το 61% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Μηνύματα αποκλιμάκωσης από ΗΠΑ και Κίνα

Στο περιθώριο της συνόδου, οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας συναντήθηκαν, επιχειρώντας να δώσουν τέλος στην εμπορική αντιπαράθεση των δύο χωρών.

Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, κάλεσε τους ηγέτες της περιοχής να διαφυλάξουν το πολυμερές εμπορικό σύστημα και να ενισχύσουν τη σταθερότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων.

«Πρέπει να εργαστούμε από κοινού για ένα ανοικτό και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικό περιβάλλον», δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, δίνοντας έμφαση στην πράσινη και ψηφιακή ανάπτυξη.

Η Ταϊβάν απαντά στο Πεκίνο: «Ελευθερία και δημοκρατία δεν διαπραγματεύονται»

Την ίδια στιγμή, η ένταση στα στενά της Ταϊβάν παραμένει υψηλή.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, απέρριψε εκ νέου την πολιτική αρχή της Κίνας «μία χώρα, δύο συστήματα», υπογραμμίζοντας ότι η νήσος «πρέπει να διατηρήσει την ελευθερία και τη δημοκρατία της» και να είναι έτοιμη να αμυνθεί απέναντι σε κάθε απειλή.

Το Πεκίνο απάντησε με αυστηρό τόνο, επισημαίνοντας ότι «δεν αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος» για την «επανένωση» της Ταϊβάν με την ηπειρωτική χώρα.

Εύθραυστη ισορροπία μεταξύ συνεργασίας και αντιπαράθεσης

Οι δηλώσεις και οι κινήσεις των ηγετών αναδεικνύουν την εύθραυστη ισορροπία που επικρατεί στην Ασία–Ειρηνικό — μια περιοχή όπου η οικονομική αλληλεξάρτηση συνυπάρχει με αυξανόμενους στρατηγικούς ανταγωνισμούς.

Η σύνοδος APEC επιχειρεί να διαμορφώσει κοινό έδαφος συνεργασίας, όμως οι εντάσεις στη Νότια Σινική Θάλασσα και την Ταϊβάν δείχνουν πως η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή παραμένουν ζητούμενα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, Xinhua, Yonhap και Reuters.