Παραδίδονται οι Ουκρανοί στρατιώτες στο Ποκρόβσκ, λέει η Ρωσία

“ Δύσκολη και δυναμική” παραμένει η κατάσταση στην πόλη Ποκρόβσκ, σύμφωνα με το στρατό της Ουκρανίας

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι Ουκρανοί στρατιώτες που έχουν περικυκλωθεί από ρωσικές δυνάμεις στη σημαντική πόλη Ποκρόβσκ της ανατολικής Ουκρανίας, έχουν αρχίσει να παραδίδονται μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters δεν επιβεβαίωσε ανεξάρτητα την είδηση από το πεδίο της μάχης.

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει βελτιώσει τις θέσεις του σε μερικές περιοχές της πολιορκημένης πόλης Ποκρόβσκ στην οποία έχουν διεισδύσει ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Το Κίεβο αυξάνει των αριθμό των επιτιθέμενων ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή, ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Facebook το 7ο Σώμα της Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παραμένει “ δύσκολη και δυναμική”.

Οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις προσπαθούν επίσης ν’ αποκόψουν τις διόδους διοικητικής υποστήριξης και εφοδιασμού των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων, πρόσθεσε η ίδια ανακοίνωση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

