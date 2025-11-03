Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Τουρκία συγκαλεί τους ΥΠΕΞ μουσουλμανικών κρατών για το μέλλον της Γάζας

Ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσίασε έξι ημέρες αργότερα το σχέδιό του για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Τουρκία οργανώνει σήμερα στην Κωνσταντινούπολη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών μουσουλμανικών χωρών, για να σφυρηλατηθεί κοινή θέση όσον αφορά το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, όπου η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια και από ανθρωπιστική σκοπιά παραμένει επισφαλής, παρά την κατάπαυση του πυρός σε εφαρμογή.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών αυτών των επτά κρατών (της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, του Πακιστάν και της Ινδονησίας) είχαν γίνει δεκτοί από τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσίασε έξι ημέρες αργότερα το σχέδιό του για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη στη Λωρίδα της Γάζας.

Ενόψει της σημερινής συνόδου, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν υποδέχτηκε προχθές Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη αντιπροσωπεία του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, της οποίας επικεφαλής ήταν ο Χαλίλ αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

ΤΟΥΡΚΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ

