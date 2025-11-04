Καμία παρατυπία στις σπουδές και το πτυχίο Φιντάν, λέει το Ανώτατο Συμβούλιο Εκπαίδευσης Τουρκίας

Το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (YÖK) της Τουρκίας διέψευσε με ανακοίνωσή του τις φήμες που αμφισβητούσαν τα ακαδημαϊκά προσόντα του Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Στην ανακοίνωση του YÖK αναφέρεται ότι δεν υπάρχει καμία παρατυπία στον τρόπο που ο Φιντάν ολοκλήρωσε τις σπουδές του και απέκτησε την αναγνώριση του πτυχίου του από το τουρκικό κράτος.

«Ο Χακάν Φιντάν ξεκίνησε το 1994 τις σπουδές του στο πρόγραμμα Government and Politics και αποφοίτησε το 1997 από το University of Maryland University College, ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο με έδρα στη Γερμανία. Η αναγνώριση του πτυχίου του εγκρίθηκε με απόφαση του Συμβουλίου στις 15 Ιανουαρίου 1998», αναφέρει το YÖK.

Το Συμβούλιο διευκρινίζει επίσης ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του 1996, οι φοιτητές μπορούν να ξεκινήσουν μεταπτυχιακό πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία ισοτιμίας του πτυχίου τους, αρκεί να την έχουν ολοκληρώσει πριν την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου.

KYΠΕ