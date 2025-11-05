Στρατηγικής σημασίας για ευρωπαϊκή ασφάλεια η συμμετοχή Τουρκίας στο SAFE, λέει ο Φιντάν

Tη σημασία της συμμετοχής της Τουρκίας στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμυνα και την ασφάλεια, «ιδίως στον μηχανισμό SAFE», επανέλαβε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του συμβάλλει καθοριστικά στη σταθερότητα της Ευρώπης.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την ομόλογό του της Φινλανδίας Ελίνα Βάλτονεν, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι «η Τουρκία είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ και συμβάλλει καθοριστικά στην ασφάλεια της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή της Τουρκίας στις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την άμυνα και την ασφάλεια, ιδίως στον μηχανισμό SAFE, έχει μεγάλη σημασία».

Ο Φιντάν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Ελσίνκι, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, υπενθυμίζοντας το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη πέρυσι τον Ιούνιο μεταξύ των δύο χωρών. «Με αυτό το έγγραφο, άνοιξε η πόρτα για μια νέα εποχή στους τομείς της κοινής παραγωγής, της ανταλλαγής τεχνολογίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων», είπε ο Φιντάν, προσθέτοντας ότι τέτοιες συνεργασίες «ενισχύουν την αποτρεπτικότητα του ΝΑΤΟ και συμβάλλουν στην ασφάλεια της Ευρώπης».

Αναφερόμενος στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Φιντάν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη Φινλανδία για τη διαχρονική της στήριξη στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. «Η ΕΕ πρέπει να προσεγγίσει τις σχέσεις με τη χώρα μας με μια μακροπρόθεσμη, ρεαλιστική και στρατηγική οπτική», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης και διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων Σένγκεν.

Στη συνέχεια, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Φιντάν σημείωσε ότι μετά τις προεδρικές εκλογές του Μαΐου 2023, ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν «επιβεβαίωσε ότι ο στρατηγικός προσανατολισμός της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει αμετάβλητος».

«Η Ευρώπη και η Τουρκία ανήκουν στην ίδια γεωγραφία και πρέπει να λύσουν από κοινού τα ζητήματα που αφορούν την οικονομική και πολιτική ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ελλιπής χωρίς την Τουρκία — όπως και η Τουρκία χωρίς την ΕΕ», δήλωσε , εκτιμώντας ότι διαμορφώνεται «ένα νέο ξεκίνημα» στις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Ο Τούρκος Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη δήλωση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Άγκυρα, ο οποίος «δήλωσε ανοιχτά ότι υποστηρίζει την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο Φιντάν επεσήμανε ότι η Τουρκία και η Φινλανδία συμπροεδρεύουν των ομάδων διαμεσολάβησης “Φίλοι” στον ΟΗΕ και στον ΟΑΣΕ, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες «εργάζονται από κοινού για την ειρήνη και την ασφάλεια».

ΚΥΠΕ