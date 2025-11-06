«Αθώα» η Boeing παρά τα δυστυχήματα: Δικαστική απόρριψη της υπόθεσης για τα 737 Max

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής στο Τέξας την Πέμπτη απέρριψε μια υπόθεση ποινικής συνωμοσίας εναντίον της Boeing σχετικά με δύο συντριβές αεροσκαφών 737 Max που στοίχισαν τη ζωή σε 346 άτομα, παρά το γεγονός ότι εξέφρασε έντονο σκεπτικισμό για τη σοφία του αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης να απορρίψει την υπόθεση.

Ορισμένες οικογένειες θυμάτων των συντριβών είχαν εκφράσει σθεναρή αντίθεση στην κίνηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης τον Μάιο, με την οποία ζητούσε από τον δικαστή Ριντ Ο’Κόνορ να απορρίψει την υπόθεση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Φορτ Γουόρθ.

Η απόρριψη έρχεται περισσότερο από έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση της Boeing και του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι είχαν καταλήξει σε συμφωνία, η οποία απαιτούσε από την εταιρεία να δηλώσει ένοχη και να εκτίσει μια περίοδο επιτήρησης.

Το πρώτο δυστύχημα, της πτήσης 610 της Lion Air στην Ινδονησία, συνέβη στα τέλη Οκτωβρίου του 2018, ενώ το δεύτερο, της πτήσης 302 της Ethiopian Airlines, σημειώθηκε σχεδόν πέντε μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 2019.

Ο Ο’Κόνορ, στην εντολή απόρριψης, δήλωσε ότι οι οικογένειες των θυμάτων που αντιτάχθηκαν στην απόφαση «έχουν δίκιο» ότι η συμφωνία μη δίωξης που σύναψε το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την Boeing να «αποτυγχάνει να εξασφαλίσει την αναγκαία λογοδοσία για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού».

Ο Ο’Κόνορ συμφώνησε μαζί τους ότι η συμφωνία «παραβλέπει την ανάγκη η Boeing να υπόκειται σε ανεξάρτητη εποπτεία».

Η Boeing την Τετάρτη κατέληξε σε συμβιβασμούς σε τρεις αγωγές που είχαν κατατεθεί από οικογένειες θυμάτων του δεύτερου δυστυχήματος, αφού είχε ήδη επιλεγεί το σώμα ενόρκων για τη δίκη μιας από αυτές τις υποθέσεις στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σικάγο.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης άσκησε ποινικές διώξεις εναντίον της Boeing τον Ιανουάριο του 2021, κατηγορώντας την για συνωμοσία με σκοπό την εξαπάτηση των Ηνωμένων Πολιτειών, λόγω της φερόμενης παρεμπόδισης της αξιολόγησης από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) του συστήματος ενίσχυσης χαρακτηριστικών ελιγμών (MCAS) του Max.

Ταυτόχρονα με την κατάθεση της υπόθεσης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι είχε συνάψει μια αναβλητική συμφωνία δίωξης με την Boeing, η οποία ουσιαστικά ανέστειλε την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ωστόσο, τον Μάιο του 2024, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενημέρωσε τον Ο’Κόνορ ότι η Boeing είχε παραβιάσει τη συμφωνία αυτή, επειδή «απέτυχε να σχεδιάσει, να εφαρμόσει και να επιβάλει ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης και δεοντολογίας για την πρόληψη και τον εντοπισμό παραβιάσεων των νόμων περί απάτης των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη λειτουργία της».

Με πληροφορίες από το cnbc.com