Σε απεργία μέχρι 25 Νοεμβρίου το προσωπικό της BAE Systems που κατασκευάζει τα αεροσκάφη Eurofighter

Δεν τα κατάφερε την Πέμπτη ο βρετανικός όμιλος άμυνας BAE Systems να εμποδίσει προγραμματισμένη απεργία του προσωπικού της σε δύο από τις εγκαταστάσεις του, όπου παράγονται και συναρμολογούνται, εν μέρει, τα αεροσκάφη Eurofighter Typhoon.

Μέλη της βρετανικής συντεχνίας Unite στα εργοστάσια της BAE στο Warton και στο Samlesbury στο Lancashire της Βόρειας Αγγλίας, ψήφισαν τον περασμένο μήνα υπέρ της απεργίας, μετά που απέρριψαν προσφορά αύξησης μισθού κατά 3,6%.

Η Unite ανακοίνωσε ότι η απεργία του προσωπικού της BAE σε τομείς όπως η κατασκευή και ο ποιοτικός έλεγχος ξεκίνησε την Τετάρτη και θα συνεχιστεί μέχρι τις 25 Νοεμβρίου.

Η BAE υπέβαλε αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου για ασφαλιστικά μέτρα με το σκεπτικό ότι η Unite φέρεται να κάλεσε τα μέλη της να μην παρακολουθήσουν εκπαίδευση πριν την ψηφοφορία, πράγμα που σημαίνει ότι η ψηφοφορία ήταν παράνομη.

Ο δικαστής Michael Soole αρνήθηκε να εκδώσει ασφαλιστικά μέτρα που να εμποδίζουν την απεργία, λέγοντας ότι θα δώσει τους λόγους για αυτή του την απόφαση αργότερα.

Η BAE, η οποία μπορεί να ζητήσει άδεια για να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, ανακοίνωσε ότι σέβεται το δικαίωμα των εργαζομένων να συμμετέχουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις και παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

«Πιστεύουμε ότι είχαμε βάσιμους λόγους για την νομική προσφυγή και θα εξετάσουμε την απόφαση του δικαστηρίου», δήλωσε εκπρόσωπος της BAE.

Η Γενική Γραμματέας της Unite, Sharon Graham, αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι η BAE «πρέπει τώρα να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με μια αποδεκτή προσφορά για τους απεργούς εργαζόμενους στην αεροπορική της μονάδα, αντί να σπαταλά χρήματα σε άσκοπες νομικές απειλές».

Η απόφαση της Πέμπτης έρχεται μετά τη συμφωνία της Τουρκίας την περασμένη εβδομάδα να αγοράσει 20 νέα Typhoon από τη Βρετανία για 8 δισεκατομμύρια λίρες (10,7 δισεκατομμύρια δολάρια) και την επίσκεψη του Βρετανού Πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, στις εγκαταστάσεις της BAE στο Warton.

Περίπου 12.000 άνθρωποι εργάζονται στις εγκαταστάσεις του Warton και του Samlesbury και η Unite αναφέρει ότι περίπου 500 εμπλέκονται στην απεργία. Η BAE αναφέρει ότι ο αριθμός των απεργών είναι σημαντικά μικρότερος.

