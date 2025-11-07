Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Απουσία - φωτιά: Οργιάζουν οι φήμες για ρήγμα στις σχέσεις Πούτιν Λαβρόφ - Τι απαντά το Κρεμλίνο

Φήμες ότι υπάρχει ρήγμα στις σχέσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον υπουργό εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ πυροδότησε η απουσία του τελευταίου από κρίσιμη σύσκεψη.  

Οι φήμες κυκλοφόρησαν αφότου ο 76χρονος, ο οποίος ηγείται του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας για πάνω από 20 χρόνια, δεν εμφανίστηκε σε συνεδρίαση του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας την Τετάρτη (5/11).

Άμεση ήταν η αντίδραση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος έσπευσε να απορρίψει τις εικασίες για ρήξη μεταξύ του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την κατάρρευση της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής μεταξύ του Ρώσου ηγέτη και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνάντηση, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη, αναβλήθηκε αφού ο Λαβρόφ φέρεται να αρνήθηκε να αλλάξει στάση όσον αφορά την Ουκρανία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι τέτοιες υποδείξεις «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» και ο Λαβρόφ παρέμεινε επικεντρωμένος στα καθήκοντά του ως υπουργός Εξωτερικών.

Αυτό έρχεται καθώς ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, πρόκειται να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο την Παρασκευή (7/11).

cnn.gr

