Skynews: Γιατί ο Πούτιν… θύμωσε με τον Λαβρόφ - Οι κινήσεις του Ρώσου ΥΠΕΞ που τον ενόχλησαν, τι λέει το Κρεμλίνο

Το δεξί χέρι του Ρώσου προέδρου, σύμφωνα με αναλυτές, έκανε ορισμένα στρατηγικά λάθη που ενόχλησαν τον «τσάρο», με αποτέλεσμα να τον παραγκωνίσει εν όψει G20.

«Φουντώνουν» οι φήμες περί δυσμένειας του Σεργκέι Λαβρόφ από τον Βλάντιμιρ Πούτιν.

Οπως αναφέρει το Skynews, στην τελευταία συνεδρίαση του υπουργικού, ο Πούτιν ζήτησε από τους κορυφαίους του αξιωματούχους να ετοιμάσουν προτάσεις για πιθανή πυρηνική δοκιμή. Ωστόσο η απουσία του Λαβρόφ από τη συνάντηση, ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή.

Σύμφωνα με την Kommersant, η απουσία του ήταν «συντονισμένη», ενώ και ο εκπροσωπος του Κρεμλίνου μίλησε για «μη πραγματικά γεγονότα»

Ωστόσο μία κίνηση του Ρώσου προέδρου «πυροδότησε» εκ νέου σενάρια: αποφάσισε να ορίσει χαμηλόβαθμο αξιωματούχο για να εκπροσωπήσει τη Ρωσία στη σύνοδο της G20, έναν ρόλο που παραδοσιακά κρατούσε ο Λαβρόφ.

Οι φήμες περί ρήξης δεν είναι νέες μεταξύ των δύο. Είχαν πυροδοτηθεί από την ξαφνική ακύρωση της συνάντησης Πούτιν - Τραμπ τον προηγούμενο μήνα, μια απόφαση που συνδέθηκε με την αυστηρή στάση του Λαβρόφ σε συνομιλία με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. 

Διπλωματικές πηγές στη Μόσχα εκτιμούν ότι ο βετεράνος διπλωμάτης είτε «ξέφυγε από τη γραμμή» είτε υπονόμευσε άθελά του τη διαδικασία.

Αυτό έφερε ως αποτέλεσμα το «πάγωμα» μιας πιθανής επαναπροσέγγισης ΗΠΑ- Ρωσίας. Ο Λαβρόφ, σύμφωνα με αναλυτές από τη Δύση, έκανε τον Πούτιν να φαίνεται πως δεν έχει τον έλεγχο του στενού του κύκλου, κάτι που «δεν ανέχεται».

