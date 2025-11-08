Οι ΗΠΑ αφαιρούν τον Άχμεντ αλ Σάρα από τη λίστα των «τρομοκρατών»

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αφαίρεσε τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, τον Άχμεντ αλ Σάρα, από τη «μαύρη λίστα» των προσώπων τα οποία χαρακτηρίζει «τρομοκράτες», κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, λίγα 24ωρα προτού ο Αλ Σάρα πραγματοποιήσει ιστορική επίσκεψη στον Λευκό Οίκο.

Τον Σύρο πρόεδρο αναμένεται να υποδεχτεί μεθαύριο Δευτέρα στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η αφαίρεση από τη μαύρη λίστα των προσώπων και των οργανώσεων που χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές» ελήφθη «σε αναγνώριση της προόδου που έχει επιτευχθεί μετά την αποχώρηση του Μπασάρ αλ Άσαντ και (του τέλους) των 50 και πλέον χρόνων καταστολής υπό το καθεστώς (των) Άσαντ», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η νέα συριακή κυβέρνηση, υπό τον πρόεδρο αλ Σάρα, εργάζεται σκληρά για να βρει τους αμερικανούς αγνοούμενους, να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της διακίνησης ναρκωτικών, να εξαλείψει όλα τα υπολείμματα χημικών όπλων και να προωθήσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιφέρεια, καθώς και πολιτική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς υπό συριακή ηγεσία», προστίθεται στο κείμενο.

Την Πέμπτη, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προχώρησε στην άρση, με παρότρυνση των ΗΠΑ, των δικών του κυρώσεων σε βάρος του Αλ Σάρα. Μέχρι προχθές, χρειαζόταν ειδική εξαίρεση των Ηνωμένων Εθνών για κάθε του ταξίδι στο εξωτερικό.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία, ο Άχμεντ αλ Σάρα επιδιώκει να πείσει πως ήλθε σε ρήξη με το τζιχαντιστικό παρελθόν του, πολλαπλασιάζοντας τα ανοίγματα στη Δύση, σε χώρες της περιοχής, ιδίως πλούσιες μοναρχίες του Κόλπου, κι αρχίζοντας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, παρότι οι δυο χώρες παραμένουν, από τεχνική άποψη, σε εμπόλεμη κατάσταση.

Επισκέφθηκε ήδη τις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, για να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

