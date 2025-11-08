Τραμπ: Δεν θα συμμετάσχουν αξιωματούχοι ΗΠΑ στη Σύνοδο G20 στη Ν. Αφρική

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι κανένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δεν θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική, επaναφέροντας τους ισχυρισμούς ότι οι λευκοί Αφρικανοί «σκοτώνονται και σφαγιάζονται» συστηματικά στη χώρα.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο ότι ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς θα ταξίδευε στη συνάντηση αργότερα αυτόν τον μήνα αντί για αυτόν, αλλά τώρα δήλωσε ότι οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ θα την αποφύγουν εντελώς.

«Είναι απόλυτη ντροπή που η G20 θα πραγματοποιηθεί στη Νότια Αφρική», δήλωσε ο Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social. «Κανένας αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ δεν θα παραστεί όσο συνεχίζονται αυτές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι απόγονοι των πρώτων Ευρωπαίων εποίκων της Νότιας Αφρικής «σκοτώνονται και σφαγιάζονται και η γη και τα αγροκτήματά τους κατάσχονται παράνομα». Πρόσθεσε ότι ανυπομονεί να φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής της G20 του 2026 στις ΗΠΑ, την οποία ο δισεκατομμυριούχος Πρόεδρος των ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει στο δικό του θέρετρο γκολφ στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

Το Yπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ «λυπηρά» και δήλωσε ότι ανυπομονεί να φιλοξενήσει μια «επιτυχημένη» σύνοδο κορυφής που έχει προγραμματιστεί για τις 22-23 Νοεμβρίου.

«Ο χαρακτηρισμός των Αφρικάνερ ως αποκλειστικά λευκής ομάδας είναι ανιστόρητος. Επιπλέον, ο ισχυρισμός ότι αυτή η κοινότητα αντιμετωπίζει διώξεις δεν τεκμηριώνεται από γεγονότα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η Πρετόρια επέλεξε την «Αλληλεγγύη, Ισότητα, Βιωσιμότητα» ως θέμα για την προεδρία της στην G20, αλλά αντιμετώπισε αντίσταση, η οποία προήλθε και από πλευράς της Ουάσιγκτον.

«Η Νότια Αφρική παραμένει επικεντρωμένη στη θετική παγκόσμια συνεισφορά της», ανέφερε το Yπουργείο Εξωτερικών της χώρας. «Βασιζόμενο στο δικό μας ταξίδι από τον φυλετικό και εθνοτικό διχασμό στη δημοκρατία, το έθνος μας βρίσκεται σε μοναδική θέση για να υποστηρίξει εντός της G20 ένα μέλλον γνήσιας αλληλεγγύης», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΓΠΕ