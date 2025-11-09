Σάλος στο BBC: Παραιτήσεις «βόμβα» του γενικού διευθυντή και της CEO για ντοκιμαντέρ με τον Τραμπ

Την διπλή παραίτηση του Τιμ Ντέιβι από τη θέση του γενικού διευθυντή του BBC και της Ντέμπορα Τέρνες από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου του BBC News προκάλεσε η οργή του Λευκού Οίκου για ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε από το βρετανικό μέσο πριν τις εκλογές στις ΗΠΑ.

Τα δύο κορυφαία στελέχη του BBC παραιτήθηκαν μετά από σφοδρές επικρίσεις ότι το ντοκιμαντέρ της εκπομπής BBC Panorama «παραπλάνησε τους τηλεθεατές» καθώς έκανε μοντάζ, αλλοιώνοντας ομιλία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τιμ Ντέιβι.

«Δική μου απόφαση»

Ο Ντέιβι έστειλε μήνυμα στην ομάδα του μέσου το απόγευμα της Κυριακής (9/11), υποστηρίζοντας ότι η παραίτησή του ήταν «απολύτως» δική του απόφαση.

«Σε αυτούς τους ολοένα και πιο πολωμένους καιρούς, το BBC έχει μοναδική αξία και μιλάει στον καλύτερο εαυτό μας. Βοηθά να γίνει το Ηνωμένο Βασίλειο ένα ξεχωριστό μέρος» φαίνεται να δήλωσε.

«Όπως όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί, το BBC δεν είναι τέλειο και πρέπει πάντα να είμαστε ανοιχτοί, διαφανείς και υπεύθυνοι» συμπλήρωσε.

Η Ντέμπορα Τέρνες.

«Έχουν γίνει λάθη - Πρέπει να αναλάβω την ευθύνη»

«Συνολικά, το BBC τα πάει καλά, αλλά έχουν γίνει κάποια λάθη και ως Γενικός Διευθυντής πρέπει να αναλάβω την ευθύνη» σημείωσε.

Από την πλευρά της, η Τέρνες δήλωσε στην ομάδα ότι η «συνεχιζόμενη διαμάχη» γύρω από την έκδοση του Panorama «έχει φτάσει σε σημείο που προκαλεί ζημιά στο BBC - έναν θεσμό που αγαπώ».

«Ως Διευθύνουσα Σύμβουλος του BBC News, η ευθύνη βαραίνει εμένα - και πήρα την απόφαση να υποβάλω την παραίτησή μου στον Γενικό Διευθυντή χθες το βράδυ».

«Στη δημόσια ζωή οι ηγέτες πρέπει να είναι υπόλογοι και γι' αυτό παραιτούμαι. Ενώ έχουν γίνει λάθη, θέλω να είμαι απολύτως σαφής ότι οι πρόσφατοι ισχυρισμοί ότι το BBC News είναι θεσμικά προκατειλημμένο είναι λανθασμένοι» ξεκαθάρισε η ίδια.

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, χαρακτήρισε τη σημερινή μία «πολύ δύσκολη μέρα», ευχαριστώντας την κα Τέρνες και αποδίδοντάς της τα εύσημα για τη «μεταμόρφωση» της ειδησεογραφικής παραγωγής του οργανισμού.

«Ενήργησε με ακεραιότητα σε δύσκολες συνθήκες και άφησε μια σημαντική κληρονομιά από την οποία μπορούν να χτίσουν πολλά εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο που βασίζονται και εμπιστεύονται τη φωνή του BBC News κάθε μέρα».

Υπενθυμίζεται ότι, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε το κορυφαίο ειδησεογραφικό μέσο «μηχανή προπαγάνδας με 100% ψευδείς ειδήσεις», έπειτα από καταγγελίες Βρετανών βουλευτών που υποστήριξαν ότι «εγείρονται σοβαρά ερωτήματα» σχετικά με τον τρόπο που μόνταρε ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής «Panorama».

Πηγή: cnn.gr