Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Το Ισραήλ παρέδωσε στη Γάζα 15 σορούς Παλαιστινίων στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα λείψανα αυτά επιστράφηκαν από το Ισραήλ σε αντάλλαγμα για τη σορό του Ισραηλινού στρατιωτικού Χαντάρ Γκόλντιν, που σκοτώθηκε το 2014 στη Γάζα και επαναπατρίστηκε χθες

Το υπό τον έλεγχο της Χαμάς Υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε, τη Δευτέρα, ότι παρέλαβε τις σορούς 15 Παλαιστινίων κρατουμένων, στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

«Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την παραλαβή 15 σορών μαρτύρων που δόθηκαν σήμερα από τον Ισραηλινό κατακτητή με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού, κάτι που ανεβάζει σε 315 τον συνολικό αριθμό των σορών που έχουν παραληφθεί» στο πλαίσιο της ανταλλαγής ομήρων και φυλακισμένων, αναφέρει το Υπουργείο σε ανακοίνωση.

Τα λείψανα αυτά επιστράφηκαν από το Ισραήλ σε αντάλλαγμα για τη σορό του Ισραηλινού στρατιωτικού Χαντάρ Γκόλντιν, που σκοτώθηκε το 2014 στη Γάζα και επαναπατρίστηκε χθες.

 ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΙΣΡΑΗΛΠαλαιστίνηΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣΓΑΖΑΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα