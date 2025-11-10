Το Ισραήλ παρέδωσε στη Γάζα 15 σορούς Παλαιστινίων στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός

Το υπό τον έλεγχο της Χαμάς Υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε, τη Δευτέρα, ότι παρέλαβε τις σορούς 15 Παλαιστινίων κρατουμένων, στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

«Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την παραλαβή 15 σορών μαρτύρων που δόθηκαν σήμερα από τον Ισραηλινό κατακτητή με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού, κάτι που ανεβάζει σε 315 τον συνολικό αριθμό των σορών που έχουν παραληφθεί» στο πλαίσιο της ανταλλαγής ομήρων και φυλακισμένων, αναφέρει το Υπουργείο σε ανακοίνωση.

Τα λείψανα αυτά επιστράφηκαν από το Ισραήλ σε αντάλλαγμα για τη σορό του Ισραηλινού στρατιωτικού Χαντάρ Γκόλντιν, που σκοτώθηκε το 2014 στη Γάζα και επαναπατρίστηκε χθες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ