Ενδεχόμενο τρίγωνο ΗΠΑ, Τουρκίας και Συρίας - Τι γράφουν ισραηλινά ΜΜΕ

Για ενδεχόμενη διαμόρφωση ενός «τριγώνου» ανάμεσα στην Ουάσινγκτον, την Άγκυρα και τη Δαμασκό, κάνουν λόγο ΜΜΕ στο Ισραήλ σε σχέση με την επίσκεψη του μεταβατικού Προέδρου της Συρίας Άχμεντ αλ-Σάρα στην Ουάσινγκτον αλλά και την συμμετοχή σε μέρος της συνάντησης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον κ. αλ-Σάρα του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ μεταφέρουν, όμοιες επί της ουσίας τους, εκτιμήσεις της ηγεσίας της χώρας για μια ανησυχητική, όπως εκλαμβάνεται, εξέλιξη η οποία παραπέμπει στην ενδεχόμενη διαμόρφωση ενός «τριγώνου» ανάμεσα στην Ουάσινγκτον, την Άγκυρα και τη Δαμασκό το οποίο, όπως αναφέρεται, θεωρείται εξ ορισμού επιβλαβές για τα ισραηλινά συμφέροντα.

Ο Τύπος στο Ισραήλ στέκεται στο γεγονός ότι ο Φιντάν δήλωσε μετά τις επαφές του πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στη θέση της Τουρκίας σχετικά με «προβληματικές περιοχές στη νότια Συρία», τις περιοχές δηλαδή των Δρούζων οι οποίες είναι πολύ ευαίσθητες για το Ισραήλ καθώς και στη βορειοανατολική περιοχή της χώρας, όπου δραστηριοποιούνται οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) που υποστηρίζονται από την Ουάσιγκτον.

Αργότερα, μιλώντας στο A Haber, δήλωσε: «Είπαμε στους Αμερικανούς: Μην αφήσετε την νότια Συρία να γίνει πεδίο νέων τρομοκρατικών οργανώσεων ή ξένων επεμβάσεων. Χρειαζόμαστε κοινή στρατηγική. Η Τουρκία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και τη νέα διοίκηση της Δαμασκού για να σταθεροποιήσει την περιοχή […] Επίσης, το Ισραήλ δεν πρέπει να εκμεταλλευτεί το κενό εξουσίας για να επεκταθεί πέρα από τα Υψίπεδα του Γκολάν. Αυτό θα ήταν απαράδεκτο και θα οδηγούσε σε νέα κρίση». Τα περί ξένων επεμβάσεων φωτογράφιζαν το Ισραήλ και τις περιοχές των Δρούζων κυρίως, όπως εκτιμάται στο εβραϊκό κράτος εξού και η αναφορά σε προβληματικές περιοχές επισημαίνεται σε σημερινές αναφορές.

Το Ισραήλ, επισημαίνεται στις αναφορές και αναλύσεις των ΜΜΕ, θεωρεί αυτή την κίνηση ως ανησυχητικό σημάδι αυτού νέου πολιτικού «τριγώνου» Ουάσιγκτον, Άγκυρας και Δαμασκού το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει την ισορροπία επιρροής στην περιοχή, τόσο στη Συρία όσο και γύρω από τη Γάζα.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα «Μααρίβ» ότι το Ισραήλ «θα κάνει σαφές με τρόπο αδιαμφισβήτητο πως η Τουρκία δεν έχει θέση στη δύναμη που θα επιχειρεί στα σύνορα του Ισραήλ και είναι αποφασισμένο να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του στον τομέα της ασφάλειας στη Συρία».

Συμπλήρωσε επίσης ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να καθιστά σαφές στις ΗΠΑ την ξεκάθαρη αντίθεσή του στην όποια παρουσία της Τουρκίας – στρατιωτική ή διπλωματική – στα σύνορά του.

