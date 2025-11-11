ΗΠΑ: Τα πιθανά εμπόδια στη ψηφοφορία της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον τερματισμό του shutdown

Μία ημέρα μετά την έγκριση από τη Γερουσία των ΗΠΑ ενός νομοσχεδίου δαπανών για τον τερματισμό του μεγαλύτερου shutdown (σ.σ. διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης) στην ιστορία της χώρας, η μάχη του προϋπολογισμού μεταφέρεται τώρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το Κάτω Σώμα (σ.σ. η Βουλή των Αντιπροσώπων) του Κογκρέσου αναμένεται να ψηφίσει αυτή την εβδομάδα για το μέτρο χρηματοδότησης.

Σε αντίθεση με τη Γερουσία, αν οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής παραμείνουν ενωμένοι, δεν χρειάζονται ψήφους Δημοκρατικών για να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό. Όμως το περιθώριο λάθους είναι εξαιρετικά μικρό.

Ακολουθούν τέσσερα πιθανά εμπόδια που μπορεί να καθυστερήσουν την έγκριση του νομοσχεδίου, πριν φτάσει στο γραφείο του προέδρου για υπογραφή.

Θα υποχωρήσουν οι Ρεπουμπλικανοί στη Βουλή για το θέμα της υγειονομικής περίθαλψης;

Ένα βασικό σημείο τριβής καθ’ όλη τη διάρκεια του shutdown ήταν η επιθυμία των Δημοκρατικών να προσθέσουν στο νομοσχέδιο δαπανών την ανανέωση των φορολογικών πιστώσεων που μειώνουν το κόστος της ασφάλισης υγείας για περίπου 24 εκατομμύρια Αμερικανούς.

Οι Ρεπουμπλικανοί, αντ' αυτού συμφώνησαν απλώς να δώσουν στους Δημοκρατικούς το δικαίωμα να διεξαχθεί ψηφοφορία τον Δεκέμβριο για το αν θα επεκταθούν ή όχι οι επιδοτήσεις - μια πρόταση που είχαν ήδη καταθέσει πριν από μερικές εβδομάδες

Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν δεσμεύεται να επιτρέψει αντίστοιχη ψηφοφορία για τις φορολογικές πιστώσεις. Ωστόσο, κάτι τέτοιο ενέχει πολιτικό ρίσκο για τους Ρεπουμπλικανούς. Αν ακυρώσουν τις επιδοτήσεις, τα ασφάλιστρα υγείας ενδέχεται να εκτοξευθούν για εκατομμύρια πολίτες - ένα θέμα που θα μπορούσαν οι Δημοκρατικοί να αξιοποιήσουν στην προεκλογική εκστρατεία των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους.

Η Ματζόρι Τέιλορ Γκριν, συντηρητική Ρεπουμπλικανή βουλευτής από τη Τζόρτζια, διαφοροποιήθηκε από τη «γραμμή» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι το κόμμα της πρέπει να διασφαλίσει πως τα ασφάλιστρα υγείας δεν θα αυξηθούν.

Καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη λήξη των επιδοτήσεων στα τέλη Δεκεμβρίου, οι Ρεπουμπλικανοί επεξεργάζονται το σχέδιό τους.

Επιδιώκουν να θεσπιστούν εισοδηματικά όρια για το ποιοι δικαιούνται τις φορολογικές πιστώσεις και προτείνουν τα φορολογικά ποσά να καταβάλλονται απευθείας στα άτομα, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές εταιρείες - αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Πόσο έντονη θα είναι η αντίδραση των Δημοκρατικών στη Βουλή;

Βρισκόμενοι εκτός εξουσίας στην Ουάσιγκτον, όπου οι Ρεπουμπλικανοί του Ντόναλντ Τραμπ ελέγχουν τη Βουλή και τη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί φαίνεται να απέκτησαν «πολιτικό αέρα στα πανιά τους», έπειτα από μια σειρά εκλογικών νικών την περασμένη εβδομάδα στη Βιρτζίνια, το Νιου Τζέρσεϊ και τη Νέα Υόρκη.

Ωστόσο, αυτές οι νίκες - όπως και η αντιπαράθεση γύρω από το «shutdown» - έχουν εντείνει τις εσωτερικές στρατηγικές εντάσεις μεταξύ των πραγματιστών και των προοδευτικών (ή αριστερών) τάσεων του κόμματος.

Η Αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών είναι εξοργισμένη με τους βουλευτές που συντάχθηκαν με τους Ρεπουμπλικανούς της Γερουσίας για να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό τη Δευτέρα, θεωρώντας την κίνηση αυτή παράδοση στον Τραμπ.

Από αυτή την πτέρυγα, ο Γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς δήλωσε ότι η εγκατάλειψη της μάχης αποτελεί «φρικτό λάθος», ενώ ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, τη χαρακτήρισε «παράδοση».

Από την άλλη, κεντρώοι βουλευτές όπως ο Τζάρετ Γκόλντεν από το Μέιν - που εκπροσωπεί μία από τις πιο συντηρητικές περιφέρειες που κατέχει Δημοκρατικός - ενδέχεται να στηρίξουν το νομοσχέδιο.

Ο Γκόλντεν, ο οποίος πρόσφατα ανακοίνωσε ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή, αναμένεται να ψηφίσει υπέρ του πακέτου, σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν στο Axios τη Δευτέρα.

Έχουν οι Ρεπουμπλικανοί τις απαραίτητες ψήφους;

Οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατέχοντας 219 έδρες έναντι 213 των Δημοκρατικών, αλλά μπορούν να χάσουν το πολύ δύο ψήφους αν θέλουν να περάσει το σχέδιο χρηματοδότησης.

Αν και η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή αναμένεται να στηρίξει το πακέτο δαπανών, δεδομένου ότι έχει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ, οι δημοσιονομικά αυστηροί («fiscal hawks») εντός του κόμματος εκφράζουν αντιρρήσεις.

Ο Τόμας Μέισι από το Κεντάκι έχει επαναλαμβανόμενα καταψηφίσει αντίστοιχες προσωρινές παρατάσεις χρηματοδότησης.

Η προτεινόμενη συμφωνία θα άφηνε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε τροχιά αύξησης του χρέους κατά περίπου 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό δημόσιο χρέος στα 38 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Ραντ Πολ, επίσης από το Κεντάκι, επικαλέστηκε αυτή την υπερβολική δαπάνη ως λόγο για να γίνει ο μοναδικός Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής που ψήφισε κατά του προϋπολογισμού.

Το σχέδιο της Γερουσίας προβλέπει παράταση της χρηματοδότησης μόνο έως τον Ιανουάριο, ενώ η συντηρητική Ομάδα Ελευθερίας της Βουλής (House Freedom Caucus) ζητά έναν προϋπολογισμό μεγαλύτερης διάρκειας που θα περιορίζει πιο αποτελεσματικά τις κρατικές δαπάνες.

Το χάος στα αεροδρόμια θα καθυστερήσει την επιστροφή στη Ουάσινγκτον;

Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, έχει κρατήσει το Σώμα εκτός συνεδριάσεων επί επτά εβδομάδες, προκειμένου να ασκήσει πίεση στους Δημοκρατικούς της Γερουσίας για επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το shutdown.

Τώρα καλεί τους βουλευτές να επιστρέψουν άμεσα στην Ουάσιγκτον, με την ψηφοφορία να αναμένεται το νωρίτερο το απόγευμα της Τετάρτης.

Ωστόσο, τα μέλη του Κογκρέσου αντιμετωπίζουν τις ίδιες καθυστερήσεις πτήσεων που ταλαιπωρούν και τους υπόλοιπους Αμερικανούς κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής παράλυσης.

Από την Τρίτη, το ποσοστό μείωσης των πτήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες θα αυξηθεί στο 6%, καθώς τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας περιορίζουν τη δραστηριότητά τους λόγω ασθενειών ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που εργάζονται χωρίς αμοιβή εξαιτίας του shutdown.

Στην επιπλέον αναστάτωση συμβάλλουν και οι ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες και τα έντονα χιόνια που πλήττουν την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών στα Μεσοδυτικά, επιτείνοντας τις καθυστερήσεις.

Με πληροφορίες από BBC