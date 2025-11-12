Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ουκρανία: Παραιτήθηκαν η υπουργός Ενέργειας και ο υπουργός Δικαιοσύνης εν μέσω έρευνας για διαφθορά

Οι ουκρανικές αρχές έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος επτά προσώπων σε σχέση με δωροδοκίες ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στις οποίες εμπλέκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ενεργειακού τομέα.

Την παραίτησή τους υπέβαλαν σήμερα το απόγευμα η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Σβιτλάνα Χριντσούκ και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, εν μέσω ενός τεράστιου σκανδάλου διαφθοράς στον ενεργειακό κλάδο της χώρας.

Λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ζητήσει την παραίτηση των δύο υπουργών.

«Υπέβαλα επιστολή παραίτησης», έγραψε η Χριντσούκ με ανάρτηση στο Facebook, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν ευθύνεται για «οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου».

Η υπόθεση διαφθοράς αφορά τον προκάτοχό της, Γκαλουστσένκο, και τον Τιμούρ Μίντιχ, στενό συνεργάτη του Ζελένσκι, ο οποίος έφυγε από την Ουκρανία λίγο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε ότι υπέβαλε αίτημα στη Βουλή για την αποπομπή των δύο υπουργών.

Νωρίτερα το πρωί η πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι έρευνα για διαφθορά διεξάγεται στην ουκρανική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ 

