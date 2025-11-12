Έρχονται σημαντικές μειώσεις στις τιμές βασικών αγαθών, υποστήριξε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ

Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Αμερικανοί θα δουν «σημαντικές ανακοινώσεις» τις επόμενες ημέρες, οι οποίες θα στοχεύουν στη μείωση των τιμών προϊόντων όπως ο καφές, οι μπανάνες και άλλα είδη που δεν παράγονται στις ΗΠΑ.

Ο Μπέσεντ είπε στην εκπομπή «Fox and Friends» του Fox News ότι οι ανακοινώσεις, τις οποίες δεν προσδιόρισε, θα οδηγήσουν σε γρήγορη πτώση των τιμών, προσθέτοντας ότι οι πολίτες «θα αρχίσουν να αισθάνονται καλύτερα για την οικονομία» κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Οι τιμές του καφέ σημείωσαν απότομη πτώση την Τετάρτη, εν μέσω ενδείξεων ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν επιλεγμένους δασμούς εισαγωγής, γεγονός που θα μπορούσε να αμβλύνει τις πιέσεις στην προσφορά στη μεγαλύτερη χώρα κατανάλωσης παγκοσμίως.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι έχουν επικεντρωθεί στη μείωση του κόστους ζωής μετά από μια σειρά ηττών Ρεπουμπλικανών υποψηφίων στις εκλογές της περασμένης εβδομάδας, όπου οι Δημοκρατικοί ανέδειξαν την οικονομική προσιτότητα ως βασικό ζήτημα.

Οι νίκες των Δημοκρατικών σε Νιου Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη και Βιρτζίνια, που εν μέρει οφείλονταν στις ανησυχίες για το κόστος ζωής, ανέδειξαν τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για τη συνεχιζόμενη πληθωριστική πίεση, την οποία οι οικονομολόγοι αποδίδουν εν μέρει στους υψηλούς δασμούς εισαγωγής που επέβαλε ο Τραμπ.

Μετά τις εκλογικές ήττες, ο Τραμπ επανέφερε την ιδέα παροχής επιταγών επιστροφής χρημάτων στα νοικοκυριά, χρηματοδοτούμενων από δασμούς, καθώς και την πρόταση για ενυπόθηκα δάνεια διάρκειας 50 ετών.

Ο Μπέσεντ, ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε ότι η προτεινόμενη επιταγή επιστροφής ύψους $2.000, που πρότεινε ο Τραμπ, θα αφορά όσους κερδίζουν λιγότερα από $100.000 ετησίως, αλλά ακόμη δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση. «Είναι υπό συζήτηση», είπε.

Ο Μπέσεντ δεν σχολίασε την πρόταση για τα ενυπόθηκα δάνεια 50 ετών, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις από συντηρητικούς συμμάχους, επιχειρηματίες και νομοθέτες, που αμφισβητούν την αποτελεσματικότητά της.

Ο Τραμπ, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τρίτη στην εκπομπή «The Ingraham Angle» του Fox News, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν ορισμένους δασμούς στις εισαγωγές καφέ, επαναλαμβάνοντας δηλώσεις που είχε κάνει στα τέλη Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Ασία.

Οι βιομηχανίες καφέ στις ΗΠΑ έχουν αρχίσει να εξαντλούν τα αποθέματά τους, αναμένοντας την έκβαση των συνεχιζόμενων εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βραζιλίας. Ο βραζιλιάνικος καφές, που αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο των κόκκων που καταναλώνονται στις ΗΠΑ, έχει αποκλειστεί από την αγορά λόγω των δασμών 50% που επέβαλε ο Τραμπ τον Αύγουστο.

Όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια του Τραμπ σχετικά με τη μείωση των δασμών σε παραγωγούς καφέ από το Βιετνάμ και τη Βραζιλία, ο Μπέσεντ απάντησε: «Είναι δύσκολο να κάνεις πολλά συγκεκριμένα πράγματα, αλλά μπορώ να σας πω πως... θα δείτε κάποιες συγκεκριμένες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες σχετικά με προϊόντα που δεν καλλιεργούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο καφές είναι ένα από αυτά, όπως και οι μπανάνες και άλλα φρούτα». Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι ΗΠΑ καλλιεργούν μπανάνες στη Χαβάη και στη Φλόριντα, αλλά η εμπορική παραγωγή είναι περιορισμένη, ενώ οι περισσότερες μπανάνες εισάγονται από χώρες με χαμηλότερο κόστος εργασίας και γης.

Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι άλλα μέτρα που έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση Τραμπ, όπως η μείωση φόρων σε υπερωρίες και φιλοδωρήματα, θα τεθούν σε ισχύ στις αρχές του επόμενου έτους, μαζί με κινήσεις για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής μέσω ξένων επενδύσεων.

«Οι πραγματικοί μισθοί θα αυξηθούν», είπε ο Μπέσεντ. «Αναμένω ότι στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους οι Αμερικανοί θα αρχίσουν να αισθάνονται καλύτερα».

Πολλά νοικοκυριά θα λάβουν υψηλές επιστροφές φόρου το επόμενο έτος, λόγω αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία που επιτρέπουν εκπτώσεις για δάνεια αυτοκινήτων και καταργούν τη φορολόγηση των παροχών κοινωνικής ασφάλισης για ορισμένους ηλικιωμένους.

ΚΥΠΕ