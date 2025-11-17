Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νεκρός διευθυντής σχολείου σε νέο πλήγμα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να διεξάγει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς σε όλη τη λιβανική επικράτεια

  Αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωποι χθες Κυριακή στον νότιο Λίβανο, θέατρο αέναων πληγμάτων παρά την κατάπαυση του πυρός σε ισχύ ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και στο λιβανικό κίνημα Χεζμπολά, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

   «Πλήγμα του ισραηλινού εχθρού (...) εναντίον οχήματος στην πόλη Αλ Μανσούρι, στην περιφέρεια της Τύρου, σκότωσε έναν πολίτη», συνόψισε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

   Σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, πλήγμα ισραηλινού drone σκότωσε τον διευθυντή σχολείου στην περιοχή, τον Μοχάμεντ Σουάιχ.

   Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν αντέδρασαν αμέσως στις πληροφορίες αυτές.

   Νωρίτερα χθες, η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL) κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό ότι άνοιξε πυρ εναντίον μελών της στο νότιο τμήμα της χώρας. Το Ισραήλ διαβεβαίωσε από την άλλη ότι δεν στοχοποίησε τους κυανόκρανους «εσκεμμένα».

   Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 στις εχθροπραξίες ενός και πλέον χρόνου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να διεξάγει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς σε όλη τη λιβανική επικράτεια, βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως οχυρά του σιιτικού κινήματος για να αποτρέψει, όπως διατείνεται, την ανοικοδόμηση κατεστραμμένων υποδομών της.

   Η FINUL εργάζεται μαζί με τον στρατό του Λιβάνου για να εγγυηθεί την εφαρμογή της συμφωνίας της 27ης Νοεμβρίου 2024.

   Η Χεζμπολά θεωρείται πως βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ και η κυβέρνηση των ΗΠΑ ασκεί έντονη πίεση σε αυτή του Λιβάνου για να την αφοπλίσει, να αναθέσει στον στρατό της να της αφαιρέσει τον οπλισμό -- κάτι που το σιιτικό κίνημα αρνείται να αποδεχθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΙΣΡΑΗΛΗΠΑΛΙΒΑΝΟΣΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣΓΑΖΑΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

