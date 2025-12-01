Το Ισραήλ σκότωσε 40 Παλαιστίνιους μαχητές μέσα σε σήραγγες στη Ράφα

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Χαμάς στη Γάζα, μεταξύ 60 και 80 μαχητές έχουν παγιδευτεί σε σήραγγες κάτω από τη Ράφα

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Κυριακή ότι σκότωσε περισσότερους από 40 Παλαιστίνιους μαχητές την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων που στόχευαν τις σήραγγες κοντά στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, τον θύλακα που έχει καταστραφεί από τα δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Εδώ και 40 ημέρες, τα στρατεύματα εστιάζουν τις επιχειρήσεις τους στον τομέα ανατολικά της Ράφα, "με στόχο την καταστροφή των δικτύων υπόγειων σηράγγων που εξακολουθούν να υπάρχουν στην περιοχή και την εξόντωση των τρομοκρατών που κρύβονται εκεί", ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

"Κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, περισσότεροι από 40 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν στον τομέα όπου βρίσκεται το δίκτυο σηράγγων" και "καταστράφηκαν δεκάδες είσοδοι σηράγγων και εγκαταστάσεις τρομοκρατικών υποδομών, τόσο στην επιφάνεια του εδάφους όσο και υπόγειες στην περιοχή", συνέχισε.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι σκότωσε τέσσερις Παλαιστίνιους μαχητές την ώρα που έβγαιναν από σήραγγες στη Ράφα.

Αρκετές πηγές με γνώση των συζητήσεων είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο την Πέμπτη ότι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για την τύχη δεκάδων μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, που έχουν παγιδευτεί εδώ και εβδομάδες μέσα σε σήραγγες στον τομέα της Λωρίδας της Γάζας που ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Χαμάς στη Γάζα, "μεταξύ 60 και 80 μαχητές" έχουν παγιδευτεί σε σήραγγες κάτω από τη Ράφα.

"Οι μαχητές μας στη Ράφα δεν μπορούν να δεχτούν να παραδοθούν ή να παραδώσουν τα όπλα τους στην κατοχή (Ισραήλ σ.σ.)", δήλωσε σε ανακοίνωση την Κυριακή ο Χοσάμ Μπαντράν, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠαλαιστίνηΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣΓΑΖΑΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

