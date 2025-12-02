Ζελένσκι: Συμφωνήσαμε με τις ΗΠΑ ένα σχέδιο 20 σημείων - Ευκαιρία να τερματιστεί ο πόλεμος

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το Κίεβο και η Ουάσιγκτον έχουν καταλήξει σε ένα σχέδιο 20 σημείων για την Ουκρανία.

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν μετατρέψει τον αρχικό αμερικανικό «χάρτη» ειρήνης 28 σημείων σε ένα σχέδιο 20 σημείων, όπως δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Δουβλίνο, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη.

Είπε ότι η αρχική πρόταση περιορίστηκε από 28 σε 20 σημεία στη Γενεύη και «οριστικοποιήθηκε» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα, μετέδωσε το SkyNews.

«Ορισμένα θέματα πρέπει ακόμη να επιλυθούν», πρόσθεσε. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι αυτό σηματοδοτεί «μία από τις πιο δύσκολες, αλλά ταυτόχρονα και πιο αισιόδοξες στιγμές» για την ειρήνη στην Ουκρανία.

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στη σημερινή συνάντηση στο Κρεμλίνο, όπου οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, θα συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο ΗΠΑ-Ουκρανίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Είπε ότι αναμένει επικοινωνία από την αμερικανική αποστολή αμέσως μετά τη συνάντησή τους με τον Πούτιν και άλλους αξιωματούχους του Κρεμλίνου.

«Είμαι έτοιμος να υποστηρίξω όλα τα μηνύματα [που φέρνουν πιο κοντά το τέλος του πολέμου], είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ», τόνισε ο Ζελένσκι.

«Όλα εξαρτώνται από τις σημερινές συνομιλίες» πρόσθεσε, αναφερόμενος στην συνάντηση του Κρεμλίνου.

Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές έχουν βελτιώσει ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που αναπτύχθηκε στη Γενεύη κατά τις πρόσφατες συνομιλίες τους στη Φλόριντα, δήλωσε νωρίτερα σήμερα με ανάρτησή του ο πρόεδρος Ζελένσκι, προσθέτοντας πως η Ουκρανία επιθυμεί όπως οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στη διαδικασία.

Πίεση στον Ζελένσκι και την Ουκρανία

Το Κίεβο δέχεται πίεση για μια υπό την υποστήριξη των ΗΠΑ ειρηνευτική προσπάθεια που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση του Ζελένσκι προσπαθεί να αποκρούσει την πίεση αφότου η Ουάσιγκτον παρουσίασε ένα σχέδιο τον περασμένο μήνα που προσυπέγραφε πολλές από τις κύριες απαιτήσεις της Ρωσίας.

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συζήτησαν τις προτάσεις των ΗΠΑ πριν από μία και πλέον εβδομάδα στη Γενεύη, και συναντήθηκαν ξανά για νέες συνομιλίες προχθές, Κυριακή, στη Φλόριντα.

«Η εργασία βασίστηκε στο έγγραφο της Γενεύης, και αυτό το έγγραφο έχει βελτιωθεί», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

«Οι διπλωμάτες μας εργάζονται δραστήρια με όλους τους εταίρους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ευρωπαϊκές χώρες και άλλοι συμμετέχοντες στη Συμμαχία των Προθύμων εμπλέκονται ουσιαστικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων» πρόσθεσε, αναφερόμενος στην ομάδα των χωρών που προσφέρθηκαν να συνδράμουν την άμυνα της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί σήμερα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ. Οι δύο άνδρες παρακάθισαν στις συνομιλίες στη Φλόριντα.

Ο Ζελένσκι είπε ότι έδωσε εντολή στην ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα «να συνεχίσει την πιο εποικοδομητική δυνατή εργασία».

«Είμαστε δεσμευμένοι στην επίτευξη πραγματικής ειρήνης»

«Η Ουκρανία προσεγγίζει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες με τη μέγιστη σοβαρότητα. Είμαστε δεσμευμένοι στην επίτευξη πραγματικής ειρήνης και εγγυημένης ασφάλειας», είπε ο Ζελένσκι. «Αυτό είναι ακριβώς το επίπεδο της δέσμευσης που πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό από [για] τη ρωσική πλευρά».

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την Ουκρανία στην προσπάθεια που κάνει να «ελαφρύνει τις κυρώσεις» που έχουν στόχο τη Μόσχα.

«Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών μοιράζονται με τους εταίρους τους τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας και τις προσπάθειές της να χρησιμοποιήσει τη διπλωματική εργασία ως κάλυμμα προκειμένου να ελαφρύνει τις κυρώσεις και να μπλοκάρει σημαντικές συλλογικές ευρωπαϊκές αποφάσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Πηγή: iefimerida.gr