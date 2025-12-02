Πριν το... κυρίως πιάτο της διαπραγμάτευσης, οι Ρώσοι κέρασαν Γουίτκοφ και Κούσνερ σε «μισελενάτο» εστιατόριο

Λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση για τον επιδιωκόμενο τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλησε να περιποιηθεί την αντιπροσωπεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έφαγαν μαζί με τον στενό συνεργάτη του Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ σε ένα εστιατόριο βραβευμένο με αστέρι Michelin.

Σε βίντεο-συρραφή αποσπασμάτων που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι φαίνονται να περπατούν με τον Ντμιτρίεφ στη Μόσχα, να εξέρχονται από το εμβληματικό εστιατόριο Savva και να μπαίνουν σε λιμουζίνες για να αποχωρήσουν.

In Moscow, Witkoff and Kushner met with Putin’s aide Dmitriev



According to Russian media, they had lunch at a Moscow restaurant that received a Michelin star in 2022, ahead of their talks with Putin in the Kremlin. pic.twitter.com/sMrob3fobJ — Visegrád 24 (@visegrad24) December 2, 2025

Πηγή: iefimerida.gr