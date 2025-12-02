Σε εξέλιξη η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ - Κούσνερ στο Κρεμλίνο για το Ουκρανικό

Πριν το... κυρίως πιάτο της διαπραγμάτευσης, οι Ρώσοι κέρασαν Γουίτκοφ και Κούσνερ σε «μισελενάτο» εστιατόριο

Το TASS δημοσίευσε πλάνα των Αμερικανών απεσταλμένων με τον Ντμιτρίεφ, ενόψει των κρίσιμων συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου

Λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση για τον επιδιωκόμενο τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλησε να περιποιηθεί την αντιπροσωπεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έφαγαν μαζί με τον στενό συνεργάτη του Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ σε ένα εστιατόριο βραβευμένο με αστέρι Michelin.

Σε βίντεο-συρραφή αποσπασμάτων που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι φαίνονται να περπατούν με τον Ντμιτρίεφ στη Μόσχα, να εξέρχονται από το εμβληματικό εστιατόριο Savva και να μπαίνουν σε λιμουζίνες για να αποχωρήσουν.

Πηγή: iefimerida.gr 

