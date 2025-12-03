Κρεμλίνο: «Ο Πούτιν δεν απέρριψε το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ - Κάποιοι όροι έγιναν αποδεκτοί»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι «δεν θα ήταν σωστό» να πούμε ότι ο πρόεδρος Πούτιν απέρριψε τις προτάσεις των ΗΠΑ για ειρήνη κατά τη διάρκεια των χθεσινών συνομιλιών με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ.

Απαντώντας σε ερώτηση κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου, ο Πεσκόφ δήλωσε:

«Χθες ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε άμεση ανταλλαγή απόψεων. Κάποια πράγματα έγιναν αποδεκτά, άλλα χαρακτηρίστηκαν ως απαράδεκτα. Αυτή είναι μια φυσιολογική διαδικασία εργασίας και αναζήτηση συμβιβασμού».

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε επίσης να αποκαλύψει οποιαδήποτε λεπτομέρεια σχετικά με τις πεντάωρες διαπραγματεύσεις στο Κρεμλίνο:

«Υπάρχει η αντίληψη ότι όσο πιο ήσυχες είναι αυτές οι διαπραγματεύσεις, τόσο πιο παραγωγικές είναι. Θα παραμείνουμε πιστοί σε αυτή την αρχή και ελπίζουμε ότι το ίδιο θα κάνουν και οι Αμερικανοί ομόλογοί μας».

ΠΗΓΗ: CNN.GR