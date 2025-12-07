Συναγερμός στο Χίθροου: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για «σοβαρό περιστατικό» (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στο αεροδρόμιο του Χίθροου στο Λονδίνο, καθώς λόγω σοβαρού περιστατικού, τέθηκε σε lockdown το Terminal 3.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στον πολυώροφο χώρο στάθμευσης του Terminal 3. Εκεί βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα. Πλάνα από το σημείο δείχνουν ένα άτομο με κουκούλα και ντυμένο στα μαύρα, να οδηγείται δεμένο με χειροπέδες στο πίσω μέρος αστυνομικού βαν. Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα με την κατηγορία της επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συναγερμός σήμανε όταν αρκετά άτομα δέχθηκαν επίθεση με σπρέι πιπεριού.

Τα θύματα φέρεται να στοχοποιήθηκαν από ομάδα ανδρών, οι οποίοι στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή από το σημείο.

Ο χώρος αποκλείστηκε. Οι οδηγοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους καθώς δόθηκαν σαφείς οδηγίες να μην τα εγκαταλείψουν. Παράλληλα, οδηγοί λεωφορείων που βρίσκονταν εντός των εγκαταστάσεων έλαβαν αντίστοιχες εντολές.

MAJOR INCIDENT DECLARED AT HEATHROW AIRPORT



DMs are open if you have more information. pic.twitter.com/1CEbSHuU6e — British Intel (@TheBritishIntel) December 7, 2025

Διακοπή της κυκλοφορίας

Λόγω του συμβάντος, οι σήραγγες του Χίθροου έκλεισαν, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία τόσο στον αυτοκινητόδρομο Μ4, όσο και στα δρομολόγια του μετρό του Λονδίνου και της γραμμής Ελίζαμπεθ, με αποτέλεσμα πολύ σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις επιβατών.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να ερευνούν τον χώρο στάθμευσης, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί τι αναζητούν. Κάνουν λόγο για συλλήψεις, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί ο αριθμός ή ο λόγος.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου Χίθροου επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για «περιστατικό σε εξέλιξη» στον πολυώροφο χώρο στάθμευσης του Terminal 3. Το αεροδρόμιο, είπε, συνεργάζεται με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αναμένεται επίσημη ενημέρωση.

My son gassed at London Heathrow pic.twitter.com/sc7U9OeUZ8 — Dr Paula Byrne Author FRSA (@paulajaynebyrne) December 7, 2025

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες για την αιτία του περιστατικού.

Πηγή: protothema.gr