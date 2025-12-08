Deal για τη σιδηροδρομική σύνδεση Σαουδικής Αραβίας και Κατάρ - Από το Ριάντ στη Ντόχα σε δύο ώρες

Η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ υπέγραψαν σήμερα συμφωνία για την κατασκευή μιας σιδηροδρομικής γραμμής υπερυψηλής ταχύτητας που θα συνδέει τα δύο βασίλεια του Κόλπου, σε άλλη μια ένδειξη της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών, που στο παρελθόν ήταν ταραγμένες.

Αυτή η σιδηροδρομική γραμμή θα συνδέει το Ριάντ με την Ντόχα, περνώντας από πολλές άλλες μεγάλες πόλεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύεται στον επίσημο σαουδαραβικό Τύπο. Το ταξίδι από τη μία πρωτεύουσα στην άλλη θα διαρκεί περίπου δύο ώρες, με τα τρένα να κινούνται με ταχύτητα που θα ξεπερνά τα 300 χιλιόμετρα.

Αεροπορικώς, η πτήση διαρκεί μιάμιση ώρα. Το έργο αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί σε έξι χρόνια. Ο στόχος είναι τα τρένα να μεταφέρουν 10 εκατομμύρια επιβάτες κατ’ έτος.

Τη συμφωνία υπέγραψαν στο Ριάντ ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Το 2017, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν και η Αίγυπτος διέκοψαν τις σχέσεις τους με την Ντόχα, κατηγορώντας το Κατάρ ότι στηρίξει ισλαμιστικά κινήματα, ότι προσεγγίζει το Ιράν και διασπείρει αναταραχή στην περιοχή, μέσω του καναλιού του, του Al Jazeera. Το Κατάρ αρνιόταν ανέκαθεν τις κατηγορίες.

Ο διπλωματικός και οικονομικός αποκλεισμός ήρθη τον Ιανουάριο του 2021. Έκτοτε, οι ηγέτες των δύο βασιλείων συναντιούνται τακτικά και ένωσαν τις δυνάμεις τους για να στηρίξουν διάφορες διπλωματικές πρωτοβουλίες, κυρίως όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

