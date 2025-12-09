Τραμπ κατά Ευρωπαίων: «Είναι αδύναμοι, δεν ξέρουν τι κάνουν - Η Ουκρανία να πάει σε εκλογές»

Νέα «βέλη» προς τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη διαχείρισή τους όσον αφορά τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο Politico, ο ίδιος χαρακτήρισε την Ευρώπη ως μια «αποσυντιθέμενη» ομάδα εθνών υπό την ηγεσία «αδύναμων» ανθρώπων, τονίζοντας ότι «δεν ξέρει τι κάνει».

«Νομίζω ότι είναι αδύναμοι… Αλλά νομίζω επίσης ότι θέλουν να είναι τόσο πολιτικά ορθοί. Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν… Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, υπογράμμισε ότι είχε προτείνει ένα νέο σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο άρεσε σε ορισμένους Ουκρανούς αξιωματούχους, αλλά που ο ίδιος ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δεν είχε ακόμη εξετάσει.

«Θα ήταν ωραίο αν το διάβαζε», είπε και επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές στην Ουκρανία.

«Δεν έχουν διεξαγάγει εκλογές εδώ και πολύ καιρό… Μιλάνε για δημοκρατία, αλλά φτάνουν σε ένα σημείο όπου δεν είναι πια δημοκρατία», τόνισε.

«Αν ήμουν εγώ πρόεδρος, ο πόλεμος δεν θα είχε συμβεί»

«Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ. Ειλικρινά, δεν θα είχε συμβεί αν ήμουν πρόεδρος, και δεν συνέβη για τέσσερα χρόνια.

Και ξεκίνησε και, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε, Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ειλικρινά. Νομίζω ότι πιθανότατα δεν θα συμβεί τώρα. Νομίζω ότι αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα μπορούσατε να έχετε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Ζελένσκι – Πούτιν μισούν ο ένας τον άλλον»

Σχετικά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Τραμπ είπε πως δεν έχει κανένα σεβασμό για τον Ζελένσκι.

«Δεν του άρεσε ο Ζελένσκι. Πραγματικά μισούν ο ένας τον άλλον. Και μέρος του προβλήματος είναι ότι μισούν ο ένας τον άλλον πάρα πολύ. Και είναι πολύ δύσκολο γι' αυτούς να προσπαθήσουν να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Εγώ έχω διευθετήσει οκτώ πολέμους, κάνω συμφωνίες. Αυτή είναι δύσκολη. Ένας από τους λόγους είναι ότι το επίπεδο μίσους μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι είναι τεράστιο».

«Ούτε αποκλείω ούτε επιβεβαιώνω» στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα

Περνώντας στο «μέτωπο» της Λατινικής Αμερικής, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ενδέχεται να διευρυνθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές ενέργειες κατά στόχων, οι οποίοι όπως είπε, συνδέονται με το εμπόριο ναρκωτικών, ενώ ερωτηθείς για την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα, δεν απάντησε.

«Δεν θέλω να το αποκλείσω ή να το επιβεβαιώσω. Δεν μιλάω για αυτό», επεσήμανε. «Δεν θέλω να σας μιλήσω για τη στρατιωτική στρατηγική», συμπλήρωσε.

Πηγή: cnn.gr