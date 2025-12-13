Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κινητήρας στον κόσμο

Με μήκος 26 μέτρων και ύψος 13,5 μέτρων, ο Wärtsilä Sulzer 14RT-Flex96C των 25,480 λίτρων κερδίζει επάξια τον τίτλου του μεγαλύτερου κινητήρα στον κόσμο!

Αυτός ο γιγάντιος δίχρονος κινητήρας της WinGD θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα της σύγχρονης μηχανικής, σχεδιασμένος για να τροφοδοτεί τα μεγαλύτερα εμπορικά πλοία του κόσμου, καθιστώντας τον απόλυτο σύμβολο της ναυτικής τεχνολογίας.

Ο εν λόγω κινητήρας έχει 26 μέτρα μήκος και 13,5 μέτρα ύψος, ενώ το συνολικό του βάρος ξεπερνά τους 2.300 τόνους. Με 14 κυλίνδρους στη φαρέτρα του και συνολική ισχύ που υπερβαίνει τους 108.000 ίππους, ο Wärtsilä Sulzer 14RT-Flex96C μπορεί να λειτουργεί μεταξύ 92 και 102 σ.α.λ. επιτρέποντας σε τεράστια πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να φτάνουν σε ταχύτητες που πλησιάζουν τους 27 κόμβους.

Σχεδιασμένος έτσι ώστε να ελαχιστοποεί τις φθορές ενώ παράλληλα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, αυτός ο κινητήρας προβλέπεται να λειοτυργεί ασταμάτητα για εκατοντάδες ώρες. Η μειωμένη ταχύτητα περιστροφής των εμβόλων προσφέρει ραφιναρισμένη λειτουργία και υψηλότερη αξιιοπιστία, δύο κύρια χαρακτηρηστικά στον κόσμο των θαλάσσιων μεταφορών.

Χωρίς να θέλουμε να εντρυφήσουμε ιδιαίτερα στα τεχνικές προδιαγραφές του κινητήρα αυτού, αξίζει απλά να αναφέρουμε πως κάθε πιστόνι έχει ύψος πέντε μέτρων και το βάρος του υπερβαινει τους 5.5 τόνους. Η ροπή που παράγεται είναι εκτός ανταγωνισμού για οποιονδήποτε κινητήρα εωτερικής καύσης: 7.6 εκαττομύρια Nm.

Για τη πρώτη εμφάνιση του Wärtsilä Sulzer 14RT-Flex96C θα χρειαστεί να ανατρέξουμε στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Το 2003 η εταιρεία εισήγαγε την έκδοση RT-Flex, η οποία η οποία πρόσθεσε το ηλεκτρονικό σύστημα ψεκασμού Common Rail, μια καινοτομία που βελτίωσε τον έλεγχο, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου και μείωσε τις εκπομπές.

Το μεγάλο ντεμπούτο έλαβε χώρα στο Emma Mærsk, ένα από τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο εκείνη την εποχή. Έκτοτε, αυτός ο τύπος κινητήρα έχει γίνει η προτιμώμενη επιλογή για τα βαρύτερα μεταφορικά πλοία, εγγυώντας χιλιάδες ώρες λειτουργίας με εξαιρετικό επίπεδο αξιοπιστίας.

Στη δεκαετία του 2020, ο κατασκευαστής βελτίωσε τη μονάδα ελέγχου, και πρόσθεσε πιο ανθεκτικά υλικά και ένα αποτελεσματικότερο σύστημα στεγανοποίησης. Όλα αυτά συνέβαλαν στην παράταση της διάρκειας ζωής του και στη μείωση του περιβαλλοντικού του αντίκτυπου — μια σημαντική εξέλιξη στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία.

